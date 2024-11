Alaska explica por qué Mario Vaquerizo no ve de un ojo tras la caída: "Es una cosa complicadísima, retinopatía de púster"

El pasado 19 de octubre Mario Vaquerizo sufría una aparatosa caída del escenario mientras actuaba en Cáceres junto a su grupo, Las Nancys Rubias. Horas después de recibir el alta del hospital, Mario regresaba a Madrid dolorido y con un collarínayudado de su hermana Marta.

Mario Vaquerizo, con collarín tras su brutal caída | Gtres

Y diez días después, el 29 de octubre, Mario Vaquerizo volvía a ingresar en un hospital en Madrid.

Desde que se conoció la noticia, Alaska no ha dudado en atender cada día a los medios que le preguntaban por cómo avanzaba el estado de Mario. Y este lunes, la cantante de Fangoria ha vuelto a actualizar el estado de salud de su marido.

Siempre muy atenta y cercana con la prensa, Alaska ha asegurado que pronto podremos ver a Mario porque se encuentra "mucho mejor": "Está muy bien, está fenomenal, ha evolucionado bien de las cervicales, que será para dos o tres meses el collarín, pero está de ánimo mucho mejor", explicaba positiva.

Sobre uno de los temas que más preocupaba era que desde que sufrió la caída, Mario no veía de un ojo. Una secuela que ahora Alaska ha explicado a las cámaras: "De la vista no mejora mucho, pero sabemos que es una cosita a largo plazo". "Es una cosa complicadísima, que se llama retinopatía de púster, que es una cosa que ocurre cuando te das un golpazo, por ejemplo, y queda un poco dañada toda la zona", explicaba la artista a las cámaras de Eurioa Press. Y añadía: "Lo que falta por saber es si esos daños, cuánto es recuperable y cuánto igual le queda ahí una cosita".

Alaska atendiendo a la prensa | Europa Press

Y aunque no sabe exactamente cuándo le darán el alta, Alaska cree que será pronto: "A ver, yo no soy médico, pero me imagino que esta semana yo no creo que siga allí, a no ser que le tengan que hacer alguna prueba más, que no lo sé. Pero yo quiero creer que esta semana va a tener el alta porque ya la evolución que queda no es ni de estar en el hospital, ni de control por parte de ellos, sino que tenga paciencia y poco a poco vaya viendo y yendo a las pruebas que le vayan marcando", desvela. "Yo confío en que esta semana le tenemos por aquí dando guerra".