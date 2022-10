María del Monte revela por qué no se dejó hacer fotos el día de su boda con Inmaculada Casal: "Forma parte de mi intimidad"

Este lunes nos hacíamos testigos de las primeras palabras de María del Monte tras su boda con Inmaculada Casal gracias a las declaraciones que la cantante ha concedido en exclusiva en el estreno del nuevo programa de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles'.

Un enlace que, fiel a sus principios y al 'modus operandi' con el que han llevado su relación a lo largo de estos 23 años, estuvo marcado por la discreción y al que tan solo acudieron sus familiares y amigos más íntimos entre los que se encontraba Toñi Moreno, quien fue testigo en la boda: "Ayer no pasó nada extraordinario, nada extraordinario, tomamos una copa con unos amigos, pero es algo que forma parte de mi intimidad, de mi vida privada", confesaba la artista.

La sevillana de 60 años aseguraba en el exitoso nuevo espacio conducido por Sonsoles Ónega, líder y lo más visto de la tarde de este lunes, que siempre ha sido y seguirá siendo "celosísima" con su vida puesto que esta última nada tiene que ver con su profesión: "Hay cosas que yo hago públicamente y que asumo haberlas hecho, por ejemplo lo del día del Orgullo, pues a mí me han preguntado, he respondido (...) pero hay ciertas cosas en las que soy yo quien tiene que poner los límites y decir esto es mi vida", la cual "no quiero vender" porque "no me apetece", asevera.

Además, María del Monte confesaba que ha intentado "hacer las cosas con normalidad, desde la más absoluta normalidad y, por supuesto, amparándome en todos los derechos constitucionales que me amparan".

María del Monte e Inmaculada Casal se dan el 'sí, quiero'

Este pasado domingo, María del Monte e Inmaculada Casal se daban el 'sí, quiero' en una boda celebrada en Sevilla tras 23 años juntas. Y es que, pese a que fue en julio cuando ambas quisieron formalizar su relación en una 'secreta' e íntima ceremonia, que hasta el momento no había trascendido, no ha sido hasta este pasado fin de semana que la enamorada pareja ha gritado su amor a los cuatro vientos con una gran fiesta en un hotel de la capital andaluza.

