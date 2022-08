María del Monte, tras presentar a su novia, Inmaculada Casal: "Para mí no ha sido ningún cambio"

María del Monte está viviendo uno de los veranos más especiales de su vida. La cantante triunfa con su nuevo disco, 'Todo vuelve', proyecto musical que llega tras estar 14 años alejada de la música. Además, desde el que pasado mes de junio, hablara públicamente de su orientación sexual durante el pregón del Orgullo Gay en Sevilla, parece haberle llovido un aluvión de cariño y apoyo.

Mientras recorre España para ofrecer conciertos, la artista se da alguna que otra escapada a la playa junto a su novia de hace dos décadas, Inmaculada Casal. Así, María del Monte ha hablado con Europa Press sobre si ha afectado o no a su vida el comentadísimo y emotivo discurso del pregón: "Yo siempre he estado relajada y el hecho de que haya pasado todo esto para mí no ha sido ningún cambio en mi vida ni lo va suponer. Pero te das cuenta de la cantidad de personas que lo pasan mal y si puedes colaborar para que eso sea un poquito más leve, bendito sea".

"Estar en una posición donde la gente te conoce y si puedes aportar tu granito de arena hay que hacerlo" reconoce a Europa Press, consciente de lo que ha significado para otras personas las palabras pronunciadas en la capital andaluza.

Cuando el medio citado le pregunta cómo se encuentra anímicamente del duro golpe que supuso el fallecimiento de su madre y de dos de sus hermanos con apenas un año de diferencia, María del Monte confiesa que: "Estoy cogiendo fuerzas y colocando lo que hay que colocar en su sitio. Estoy tranquilita, las cosas despacito. Ha sido una situación difícil para mí, personal, pero poquito a poco la voy dominando, hay que seguir adelante y avanzar".

Su concierto en Málaga

En aras de retomar con fuerza su carrera musical, la artista está derrochando arte sobre los escenarios de todo nuestro país. En esta ocasión, la cantante ha ofrecido un multitudinario concierto en Málaga en el que hizo una demostración de poderío con un público entregado que coreó sus temas más conocidos.

Radiante, y con varios cambios de vestuario, desde una bata de cola a un sencillo vaquero, María del Monte se ganó el amor del público con su mejor fan entre bambalinas: Inmaculada Casal.

Con el éxito musical que está teniendo y enamorada de Inmaculada Casal, la cantante continúa con su vida sin "ningún cambio".

