María del Monte habla del increíble viaje que ha hecho con su mujer Inmaculada Casal seis meses después de su boda

Seis meses después de su boda tras 23 años de discreta relación, María del Monte e Inmaculada Casal han comenzado el año por todo lo alto, disfrutado por fin de una luna de miel que se ha hecho esperar más de lo deseado por los compromisos profesionales de ambas.

El destino escogido para celebrar su amor ha sido Egipto, como ambas revelaban hace unos días a través de sus respectivas redes sociales. Sin publicar ninguna imagen juntas para mantener su amor alejado del foco mediático, tanto la artista como su mujer han compartido diferentes instantáneas de su primer viaje como casadas.

Una 'luna de miel' atípica, ya que además de haberse hecho de rogar seis meses, la pareja se casó 'en secreto' el pasado mes de julio y lo celebró con sus seres queridos en octubre, la pareja ha disfrutado de estos días con amigos, con los que han recorrido los puntos más turísticos de Egipto, como las pirámides de Guiza.

Recién llegada de su luna de miel, María del Monte ha reaparecido en las fiestas patronales de San Sebastián en Huelva; un reencuentro con su público en el que, emocionada, ha querido agradecer el apoyo de su público en la etapa más delicada de su vida, cuando fallecieron, con pocos meses de diferencia, su madre y dos de sus hermanos: "No han sido momentos fáciles para mí, todos vosotros lo sabéis, lo conocéis. Siempre he dicho que estoy bien rodeada y en esos momentos, menos fáciles, no digo difíciles porque siempre habrá quien los haya tenido más difíciles que yo, he contado con este equipo que está aquí detrás. Que me dice: 'Tú para adelante' y eso se me grabó a hierro".

Feliz y muy bronceada, la artista ha desvelado que su viaje a Egipto con Inmaculada y "muchos amigos" ha sido "maravilloso, precioso": "Me lo he pasado genial y de eso va la vida, de pasárselo bien y de estar bien", ha confesado.