María José Suárez opina sobre los supuestos planes de boda entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

Una de las principales tormentas mediáticas del verano pasado fue la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi tras las infidelidades del jinete y los numerosos nombres de famosas con los que fue relacionado.

Unos meses después, comenzó una relación con Sheila Casas que no ha pasado inadvertida por la prensa, mientras la modelo fue vinculada a Iker Casillas, entre otros, aunque ya dejó claro que solo eran amigos.

Ahora, hay rumores de que el jinete estaría planeando casarse con la hermana de Mario Casas antes de que acabe 2025 tal y como publicaba La Razón referenciando a unas fuentes cercanas a la pareja.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid | Gtres

Precisamente, María José Suárez ha sido preguntada por ello tras recibir un premio de la revista Sevilla Magazine por su trayectoria profesional.

Soltera, sin compromiso y confesando a Europa Press que no tiene ganas de enamorarse porque está "muy bien así", la modelo se ha pronunciado por primera vez sobre estas informaciones.

"No me tiene que parecer nada, forma parte de mi pasado. Pero a mi no me sorprende nada la verdad. Es una persona que ya no forma parte de mi vida, que es parte de mi pasado, y me alegro de todas las cosas buenas que le pasen a todo el mundo en general. A mí no me tiene que parecer ni que no parecer", ha asegurado tajante.

"Ni frío ni calor ya, la verdad", ha señalado al ser preguntada qué siente ahora mismo por Álvaro, aunque ha reconocido que por el momento no se plantea tener una amistad con él a pesar de que tiene buena relación con el resto de sus ex: "Él no tiene por qué ser una excepción, pero ahora mismo no me lo planteo. Ahora mismo no es una cosa que se me pase por la cabeza".

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez posando ante los medios | Gtres

"No es una cosa que me plantee. Tengo mucha gente para tomarme un café" ha sentenciado.

Sin embargo, no se arrepiente del tiempo que estuvo con su expareja: "No, yo creo que la vida al final son lecciones y no me arrepiento, aparte que yo no me tengo que arrepentir de nada. Al revés, yo estoy tranquila, con la conciencia muy tranquila, con la cabeza muy alta y bien. Y volvería otra vez a iniciar una relación como la que tuve, porque tuve un momento muy bonito, y era el momento en que las cosas yo vi que no iban por el camino. Estoy feliz con mi vida ahora y con muchos proyectos y seguro que aparecerán gente que merece mucho la pena".