María José Suárez aclara cuál es la relación que mantiene con Feliciano López después de su ruptura "traumática"

La pasada semana María José Suárez concedió una entrevista para la revista Diez Minutos donde, después de haber ocupado durante meses las portadas por su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, hacía un recorrido sobre su vida personal y algunas de las relaciones famosas que ha mantenido a lo largo de los años.

La ex Miss España y el tenista mantuvieron una relación, marcada por las idas y venidas, entre 2006 y 2010, donde pusieron fin a su amor de forma definitiva. Una ruptura de la que ahora la modelo ha hablado en la revista confesando que fue "traumática": "Con Feliciano López fue una ruptura muy traumática, estábamos muy enamorados y no funcionó porque él tenía 24 años y yo 30" explicaba la modelo en la revista. "Durante cinco años sabíamos que las cosas no iban bien, pero no sabíamos poner punto y final a la relación. Los dos estábamos muy enganchados, fue la peor ruptura que he vivido", añadía.

María José Suárez haciendo declaraciones a Europa Press | Europa Press

Unas declaraciones, que no había revelado antes, que han vuelto a ocupar las portadas y sobre las que ahora la modelo y empresaria ha querido pronunciarse: "Hace muchísimo tiempo de eso y yo he hecho una entrevista en la que he repasado un poco mi vida, pero no hay que sacar las cosas de contexto", confesaba a los micrófonos de Europa Press. Incluso aclaraba que actualmente mantiene buena relación con su ex y con su actual mujer, Sangra Gago: "Con Feliciano tengo hasta buena relación incluso, con ellos dos, con su mujer y todo".