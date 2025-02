María José Suárez revela si ha tenido algún tipo de contacto con Álvaro Muñoz Escassi

Diego Matamoros, María José Suárez... han sido varios los famosos que este miércoles se han ido de estreno en Madrid con la premiere de A Complete Unknow.

Tras su paso por el photocall, donde ha vuelto a acaparar todos los flashes con un look total black con camiseta asimétrica de una sola manga, la modelo ha concedido unos minutos a las cámaras de Gtres y, como suele ser habitual, ha hablado abiertamente de cómo se encuentra, si ha conseguido sanar después de la polémica ruptura que ha protagonizado junto a su ex, Álvaro Muñoz Escassi, y ha confesado si ha tenido recientemente algún tipo de contacto con él. "No tenemos relación", asegura la exmodelo.

María José Suárez, en una premiere en Madrid | Gtres

La empresaria asegura también que cree que después de una ruptura difícil es imprescindible darse un tiempo para uno mismo: "Creo que es necesario... tenemos que sanar, hay que volver a estar bien. Yo eso que dicen que un clavo saca otro clavo, yo no lo veo así".

Sobre los últimos rumores que han surgido que le han relacionado con varios hombres, María José confiesa que lo importante es tener cada uno "su propio juicio de valor": "Nosotros al final estamos expuestos a que la gente pueda comentar libremente y sacar su propio juicio de valor. Y, bueno, es una cosa que convivimos con ello. No me afecta demasiado".

María José Suárez posando en el photocall | Gtres

La ex Miss España se ha mostrado muy ilusionada con su faceta como empresaria y diseñadora y es que esta semana ha estrenado nueva colección de su marca.