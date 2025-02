Sheila Casas, muy enamorada, confirma que Álvaro Muñoz Escassi ya conoce a su familia: "Hubo conexión"

Cuando el río suena… Y es lo que pasó con los rumores de relación de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas porque, aunque en un principio no quisieron confirmarlo, su historia de amor es ya un hecho. ¿Pasarán por el altar?

Mientras las muestras de amor en redes sociales no cesan, Sheila se ha deshecho en halagos hacia su pareja en su última aparición pública. Y, desvelando que tienen una sorpresa para pasar su primer San Valentín juntos, ha confirmado que el exjinete ¡ya conoce a su familia!

"Sí, ya conoce a mi familia. Bueno, a mis hermanos, a mis padres no", ha dicho con una sonrisa. Como ha confesado, solo fue un ratito un día concreto, pero suficiente para darse cuenta que hubo "conexión".

Sheila Casas en un evento de Elle | Gtres

La hermana mayor de los Casas ha explicado que ese día Escassi iba nervioso al encuentro familiar: "A pesar de que ya tiene su experiencia y su edad, al final son muchos, es que somos cinco hermanos. Pero bien. A él le causó muy buena impresión y sobre todo así con Mario, que a lo mejor era un poco por edad. Quedó muy encantado".

A pesar de estar viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, Sheila ha descartado pasar por el altar, aunque subrayando que la vida da muchas vueltas y puede cambiar de opinión, pero que no está en sus planes: "Nunca he sido de casarme, nunca he querido, desde que soy pequeña. Pero nunca digas de este agua no beberé".

Desmintiendo los rumores que han apuntado estas últimas semanas a que estarían pasando por una crisis, Sheila ha dejado constancia de que están en su mejor momento. Y, sobre todo, que una de las cosas que más le gustan de él es cómo habla de sus ex, Lara Dibildos y María José Suárez: "Me parece maravilloso y que les tenga cariño, que les desee lo mejor. Me parece una maravilla porque dice mucho de la persona".

Siguiendo el hilo, la actriz ha sido muy sincera, confesando que no le importa el pasado de Escassi porque ella también tiene uno que no es tan público: "Yo ahí no me meto, yo lo que puedo juzgar es lo que he vivido yo. Y está haciendo un camino maravilloso y muy bonito". ¡Qué viva el amor!