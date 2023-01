María José Suárez confiesa por qué no se ha casado con Álvaro Muñoz Escassi pese a que no lo descarta

Hace poco los rumores sobre una posible ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi saltaban a la crónica social. Algo que la pareja, que en ese momento se encontraba disfrutando de la Cabalgata de Reyes en Barcelona con el hijo de la sevillana, no tardaba en desmentir indignada, anunciando que no iban a dejar pasar este falso bulo.

Un tema sobre el que María José se ha pronunciado en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla, SIMOF, donde ha demostrado su poderío sobre la pasarela desfilando para la firma Pilar Vera.

En el front row un orgulloso Álvaro, al que se le cayó la baba al ver a su novia vestida de gitana: "¡Uf! Impresionante", exclamaba, declarando una vez más su amor por la modelo.

Y es que no solo no han roto sino que están más enamorados que nunca y, a pesar de llevar tan solo un año y medio de relación, la modelo ya se ve pasando por el altar con Álvaro: "No descartaría el volverme a casar la verdad" y asegura, que de ser ese el caso, "me pondría un vestido mío, que yo también hago novia".

"No me retiene nada", confiesa María José Suárez cuando le preguntan si se lo pediría ella o si está esperando que se lo pida él, "sino simplemente es que no se ha dado, es poco el tiempo que llevamos juntos y el tiempo dirá".