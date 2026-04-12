SE IBA A LLAMAR ROQUE
María Fernández-Rubíes pierde el bebé que esperaba: "Nunca llegaste a estar en mis brazos"
María Fernández-Rubíes ha anunciado que ha perdido el bebé que esperaba, su tercero, explicando que hablará sobre ello cuando tenga fuerzas.
Publicidad
La influencer María Fernández-Rubíes ha comunicado a través de sus redes sociales que ha perdido al bebé que esperaba.
Con unas breves explicaciones y un profundo dolor, la creadora de contenido ha dicho que lo perdieron hace siete días.
"Familia, el domingo pasado perdimos a nuestro bebé y han sido unos días duros. Os contaré más cuando me sienta preparada. Gracias por el cariño a todas las personas que me habéis escrito preocupadas", ha escrito en su junto a la imagen de una ecografía.
En el post también ha escrito en inglés una frase desgarradora que le dedica a su pequeño Roque, como así habían decidido su marido, Manuel Losada, y ella, llamar a su hijo: "Nunca llegaste a estar en mis brazos, pero nunca dejarás de estar en mi corazón Roque".
Numerosos rostros conocidos de las redes han querido dar su pésame y mandarle mensajes de apoyo en la publicación, como Marta y María Pombo, Tomás Páramo, Elena Gortari, Anna Padilla, Rocío Osorno, Violeta Mangriñán, María García de Jaime o Aless Gibaja.
Más Celebrities
- Mary de Dinamarca, desolada tras la muerte de su padre: "Cuando el dolor se asiente, los recuerdos alegrarán mi día"
- Carla Benjumea y Antonio Domecq protagonizan la primera boda de la primavera en Sevilla antes de la Feria de Abril
- Tana Rivera y Andrés Roca Rey, ¿pareja sorpresa? Los paralelismos de la hija de Fran Rivera con su madre y abuela
María Fernández-Rubíes y Manu Losada se casaron en febrero de 2018 tras cinco años de noviazgo. En septiembre de 2020 se estrenaron como papás con el nacimiento de su hijo Nico y en febrero de 2023 llegaba al mundo su segundo hijo, Patricio, al que llaman cariñosamente 'Patito'.
Publicidad