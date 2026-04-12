María Fernández-Rubíes pierde el bebé que esperaba: "Nunca llegaste a estar en mis brazos"

La influencer María Fernández-Rubíes ha comunicado a través de sus redes sociales que ha perdido al bebé que esperaba.

Con unas breves explicaciones y un profundo dolor, la creadora de contenido ha dicho que lo perdieron hace siete días.

"Familia, el domingo pasado perdimos a nuestro bebé y han sido unos días duros. Os contaré más cuando me sienta preparada. Gracias por el cariño a todas las personas que me habéis escrito preocupadas", ha escrito en su junto a la imagen de una ecografía.

En el post también ha escrito en inglés una frase desgarradora que le dedica a su pequeño Roque, como así habían decidido su marido, Manuel Losada, y ella, llamar a su hijo: "Nunca llegaste a estar en mis brazos, pero nunca dejarás de estar en mi corazón Roque".

Numerosos rostros conocidos de las redes han querido dar su pésame y mandarle mensajes de apoyo en la publicación, como Marta y María Pombo, Tomás Páramo, Elena Gortari, Anna Padilla, Rocío Osorno, Violeta Mangriñán, María García de Jaime o Aless Gibaja.

María Fernández-Rubíes y Manu Losada se casaron en febrero de 2018 tras cinco años de noviazgo. En septiembre de 2020 se estrenaron como papás con el nacimiento de su hijo Nico y en febrero de 2023 llegaba al mundo su segundo hijo, Patricio, al que llaman cariñosamente 'Patito'.