La reina Letizia, fiel a la tradición y sin mantilla en el recibimiento a León XIV en Madrid: los detalles de su look

La llegada de León XIV a España se ha producido esta mañana del 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas, donde Sus Majestades los Reyes han recibido al pontífice a pie de escalerilla en el Pabellón de Estado de la Terminal T4.

A continuación, el Papa ha saludado a las autoridades allí presentes: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Los reyes Felipe y Letizia escoltando a León XIV tras aterrizar en Madrid | Gtres

Posteriormente, los Reyes y León XIV han entrado al aeropuerto de Madrid para saludar a las familias que esperaban emocionados. El Papa, muy cariñoso con todos saludó a los niños haciéndoles muestras de cariño.

Pero aparte de la histórica llegada de León XIV a España, también había mucha expectación por cómo iba a ir vestida doña Letizia, que una vez más ha sido fiel a su estilo con un impecable look blanco protocolo.

La reina Letizia tras la llegada del Papa a Madrid | Gtres

Junto a Felipe VI, la Reina volvió a hacer uso del denominado "privilegio de blanco", una concesión excepcional de la Santa Sede reservada a un reducido grupo de reinas y consortes católicas que les permite vestir de blanco en presencia del Papa, cuando el protocolo tradicional establece el negro para el resto de mujeres.

Para la cita, Letizia apostó por recuperar una pieza de su armario y darle una nueva vida, eligiendo un sofisticado vestido guipur blanco de encaje firmado por la casa española The 2nd Skin Co. Un diseño que ya había portado durante un viaje oficial a Egipto. La pieza destaca por su delicado encaje y las líneas limpias.

El vestido de la reina Letizia con el que ha recibido al Papa a Madrid | Gtres

Aunque uno de los aspectos más comentados fue precisamente algo que no ha llevado. Y es que, la Reina ha preferido no usar mantilla, a pesar del protocolo tradicional, optando por una imagen mucho más contemporánea. No es la primera vez que Letizia no lleva esta prenda, pero este gesto ha vuelto a captar la atención de la prensa.

Por su parte, el rey Felipe lució una corbata amarilla como guiño al Vaticano.

Pedro Sánchez y los reyes Felipe y Letizia ante la llegada de León XIV a Madrid | Gtres

De esta forma ha comenzado la visita apostólica a España que se extenderá hasta el 12 de junio, visitando también Barcelona y las islas Canarias.