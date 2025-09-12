UNA BUENA EXPERIENCIA
María Adánez desvela cómo ha sido su encuentro con la reina Letizia: "Yo solo tengo halagos"
La actriz María Adánez coincidía en la III edición del Congreso sobre Trata de Seres Humanos con la reina Letizia que se saltaba el protocolo para saludarla de manera cercana. Un gesto que llamaba la atención y del que la actriz solo tiene buenas palabras.
Publicidad
María Adánez es embajadora del Área de la Mujer de la asociación Nuevo Hogar Betania y por ello, era una de las ponentes en la III edición del Congreso sobre Trata de Seres Humanos que se celebró en el CaixaForum de Madrid.
Allí fue donde coincidió con la reina Letizia que se saltó el protocolo cuando se acercó a saludar a la actriz pues en vez de hacerlo unicamente estrechando sus manos prefirió además darle dos besos en señal de cercanía. Tras esto, también intercambiaron una charla breve además de risas y gestos cómplices.
"Es una mujer increíble"
Tras esto, María Adánez se convertía en la protagonista del día para los medios que se preguntaban cómo había vivido ella ese encuentro.
"No soy consciente hasta que me lo estáis diciendo aquí, no, porque me lo acaba de preguntar un compañero tuyo", empezaba diciendo a las cámaras de Europa Press.
Respecto a la pregunta de cómo es la reina Letizia en la cercanía, María solo tenía buenas palabras:
Más Celebrities
- María Fernández-Rubíes cuenta los detalles del percance que sufrió el marido de Ale Navarro el día de su boda
- Sofía Suescun y Kiko Jiménez reaparecen sonrientes y agarrados de la mano ignorando la polémica con Juan Faro
- Quién es Brooks Nader, la modelo y ex de Constantino de Grecia que ahora podría estar saliendo con Carlos Alcaraz
"Es una mujer increíble, es una mujer inteligente, me llena de orgullo que ella sea la Reina de este país, porque es una mujer que se nota que tiene... que es una periodista, es decir, a mí, que está formada, que tiene una formación, es una mujer cercana, profesional, muy inteligente, muy lista, es una mujer bellísima en las cortas distancias, entonces yo solo tengo halagos".
Publicidad