Transforma tu dormitorio sin obras con estos 5 consejos de Marta Riumbau

Reformar una habitación siempre suena a lío, polvo, ruidos, presupuestos interminables y semanas de espera. Pero, ¿y si te decimos que puedes darle un giro completo a tu dormitorio sin necesidad de meterte en obras? La influencer Marta Riumbau, conocida en Instagram como @riumbaumarta y con más de 890.000 seguidores, nos comparte cinco trucos sencillos y asequibles para transformar cualquier cuarto en un espacio nuevo, acogedor y con mucha personalidad.

Lo mejor es que no necesitas ser una experta en bricolaje, ni contar con herramientas profesionales, ya que son cambios rápidos, con un resultado sorprendente y perfectos para quienes quieren estrenar habitación sin complicaciones.

1. Papel pintado: paredes con efecto inmediato

Si quieres un cambio visual inmediato, el papel pintado es la mejor opción. Basta con cubrir una pared o todas, para lograr un impacto instantáneo. Los diseños actuales son tan variados que puedes pasar de un estilo minimalista a un ambiente bohemio o incluso art déco, según el estampado que elijas.

Además, existen opciones autoadhesivas que se aplican como una pegatina gigante y se retiran sin dejar marcas. Perfectas si vives de alquiler o si eres de las que se cansan rápido de la decoración. Uno de los consejos, sería empezar por una pared principal, como la del cabecero de la cama, para crear un foco de atención sin recargar demasiado el espacio.

2. Molduras: el toque elegante que nunca falla

Las molduras en la pared son un truco muy utilizado en decoración de interiores y que, hasta hace poco, parecía exclusivo de viviendas clásicas o proyectos de lujo. Se puede incorporar de dos maneras: la primera sería comprar molduras de madera, cortarlas y fijarlas en la pared, o apostar por las versiones autoadhesivas, mucho más cómodas y rápidas de colocar.

Una vez instaladas, puedes pintarlas del mismo tono que la pared para un acabado sofisticado o, si quieres un efecto más atrevido, usar un contraste cromático que las haga resaltar.

Molduras | Freepik

3. Cubre rodapiés: pequeños detalles

Muchas veces pasamos por alto los rodapiés, esos listones que recorren el perímetro de la habitación. Los cubre rodapiés son fáciles de instalar, económicos y consiguen un acabado mucho más cuidado.

Al igual que las molduras, puedes personalizarlos con pintura y adaptarlos al estilo que quieras. Blancos para un ambiente nórdico, de madera para dar calidez o en tonos oscuros si buscas modernidad. Es un detalle sutil, pero que aporta ese toque sofisticado que distingue una habitación común de una con estilo propio.

4. Cambia el mobiliario

Cuando hablamos de redecorar, solemos pensar en cambiar todo el mobiliario, pero no siempre hace falta. Marta propone empezar por una mesita de noche, un mueble pequeño pero muy visible que puede transformar el conjunto del dormitorio.

Hoy en día hay opciones para todos los gustos, desde piezas minimalistas en metal o cristal, hasta versiones vintage de segunda mano que puedes restaurar tú misma. Incluso puedes atreverte con un proyecto DIY y montar tu propia mesita, como se ve en muchas imágenes virales de bricolaje. Cambiar un solo mueble estratégico hará que el resto de la habitación luzca distinta, sin necesidad de invertir demasiado.

Decoración del hogar | Freepik

5. Tiradores: el truco definitivo para renovar los muebles

Si tus muebles todavía están en buen estado, pero los ves aburridos o pasados de moda, el cambio puede estar en los detalles. Marta recomienda sustituir los tiradores de cajones, armarios y cómodas. Es un recurso rápido, barato y que tiene un efecto inmediato.

Desde modelos minimalistas en negro mate, hasta diseños dorados o pomos de cerámica artesanal, los tiradores son como los accesorios, pequeños, pero decisivos. Combinarlos con la nueva decoración hará que los muebles parezcan recién comprados.

Con estas cinco ideas no necesitas grandes reformas y presupuestos para sentir que tu dormitorio es otro. Con un poco de creatividad, piezas económicas y ganas de probar cosas nuevas, puedes conseguir un espacio totalmente renovado en cuestión de horas.