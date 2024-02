María Castro, segura de que esté será su último embarazo: "Ya son tres cesáreas"

María Castro ha aparecido ante los medios en casi la recta final de su embarazo. A primeros del pasado mes de noviembre, la actriz anunciaba a través de las redes sociales, con una divertida imagen, que estaba esperando su tercer hijo, otra niña, junto a su marido, José Manuel Villalba, con quien ya tiene dos hijas: Maia, de 7 años, y Olivia de 3.

Un embarazo que está llevando bien pero con las cosillas típicas de esos meses... Y es que después de un primer trimestre de muchas náuseas, además de tener que pincharse heparina a diario como consecuencia de la trombosis que le descubrieron en una pierna con 21 años, también recientemente le dio alta la curva de la glucosa, aunque por suerte finalmente resultó que todo estaba bien.

"Bueno, cosas normales del embrazo, que si la curva de la glucosa da alta que luego resultó que no, luego que yo me pincho heparina todo el embarazo, pero también lo he contado en redes, normalizar esto hace que la gente que se pincha todos los días y no lo lleva bien, yo lo llevo bien, de alguna manera lo normalizas, haces ver que es una tragedia menor, no pasa nada, te puedes pinchar y a cambio tienes a tu bebé, hay que pasar por eso", cuenta a Europa Press durante la premiere de la serie Machos Alfa.

María Castro presume de embarazo | Gtres

La actriz también se ha pronunciado sobre si piensa ampliar más la familia después de este embarazo, algo que tiene claro: "No porque ya son tres cesáreas. Esto no es una locura, pero así como fácil no es, son tres aberturas muy grandes que sufre el cuerpo, ya tengo 42 años también ya está, tres me parece estupendo".

María Castro, embarazada de su tercera hija | Gtres

Una recta final de embarazo que afronta con ilusión, y es que ya solo le quedan 10 semanas... Lo que de momento no tienen decidido es el nombre que le pondrán a la pequeña: "Tenemos como siete en la lista final pero no damos, estamos en búsqueda".