María Castro explica por qué vamos a ver hematomas en su tripa durante el embarazo: "Me descubrieron que tenía trombosis en una pierna"

El pasado 1 de noviembre, aprovechando el Día de todos los Santos, María Castro quiso compartir una importante reflexión y una noticia muy especial:estaba esperando su tercer hijo.

"Es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando, pero hace tiempo entendí que la vida es un ciclo y que unos se van (aunque no de nuestros corazones) para que otros entren en ellos", compartió con sus seguidores.

La actriz irá publicando cada paso de su embarazo y ha comenzado con un vídeo en el que ha explicado el problema que sufre desde hace años y del que nunca antes había hablado: "Como no voy a poder evitar enseñar mi barriguita, vais a ver que aparecen una serie de hematomas a los lados que no quiero tapar porque creo que es muy importante normalizarlo. Es porque me pongo todas las mañanas heparina".

Un pinchazo que realiza cada mañana durante todo el proceso del embarazo y la lactancia. Y tiene un motivo: "En su día me descubrieron, a los 21 años, que tenía una trombosis en una pierna y me buscaron el origen de esa trombosis. El origen es que tengo una mutación genética que hace que mi sangre esté más coagulada que las de las demás".

Tras revelar esta enfermedad, María ha subrayado que el embarazo es un momento de riesgo en el que hay más probabilidad de que se produzcan trombos que pueden afectar tanto a ella como al bebé, lo que puede desembocar en abortos espontáneos.

"En su día mi familia vivió un drama al descubrirme una trombosis, pero no hay mal que por bien no venga. Desde entonces lo sé y sé que si algún día me quedo embarazada como es este caso, me tengo que pinchar", ha sentenciado.

María Castro ha explicado que es un proceso que ha ido haciendo en sus dos anteriores embarazos y que lo hace con alegría, pensando que es un poco de vitamina para el bebé, aunque no sea cierto. Una forma de tomarse las adversidades de la mejor manera.

María Castro y su marido José Manuel presentando a su hija Olivia | Gtres

Además, ha contado que el motivo de esta explicación es compartir la información para ayudar a aquellas mujeres que están perdiendo un bebé tras otro por no conocer este tipo de enfermedad: "Es para que no nos centremos solo en que en un proceso de embarazo está la figura de un ginecólogo, sino que de la mano puede ir un hematólogo o incluso un inmunólogo. Que no todo es fruto de la mala suerte, a veces sí. Pero, a veces, el conseguirlo o no puede ser fruto de la ciencia".