La lección que la hija de María Castro le ha dado sobre "la dichosa culpa" que a veces siente por "no estar" todo lo que le gustaría con ellas

María Castro utiliza su perfil de Instagram como un espacio en el que compartir muchas de las reflexiones que tiene, las cuales en numerosas ocasiones están relacionas con su familia, en concreto con sus dos hijas, Maia y Olivia, y la maternidad.

El pasado mes de abril, la actriz publicó en su muro de Instagram una imagen en la que aparecía tumbada junto a su hija Olivia mientras le daba el pecho, ella aún estaba con las pinzas de peluquería en el pelo, mostrando la velocidad a la que había salido del trabajo, y es que según explicó la intérprete, mientras estaba rodando, recibió una llamada del colegio diciendo que su hija pequeña estaba enferma.

En ese momento, María quiso compartir públicamente una situación a la que los padres se tienen que enfrentar en numerosas ocasiones, sobre todo cuando los niños son pequeños. Una reflexión con la que la artista quiso exponer la difícil situación en la que los padres tienen que decidir si acudir en la búsqueda de sus pequeños o por el contrario continuar trabajando por si su ausencia supone un problema. Además, la joven recalcó que en esa ocasión ella pudo ir a buscarla, pero que puede que por circunstancias profesionales no siempre puedan acudir a su 'rescate'.

Desde que Maia y Olivia llegaron a su vida, la actriz siempre ha intentado compaginar a la perfección su carrera profesional y sus sueños con sus hijas. Como la misma María ha explicado, en ciertas ocasiones ha considerado que por estar centrada en proyectos profesionales no ha podido pasar el suficiente tiempo con sus hijas, algo que en muchos momentos le ha hecho sentir culpable, pero gracias a un juego que realizó con sus hijas, descubrió que para ellas ocurría totalmente lo contrario.

La actriz ha publicado una imagen en la que aparece junto a sus pequeñas en la piscina y ha explicado a sus seguidores la bonita situación que vivió con ellas y la gran lección que le dieron, ya que consiguieron que su sentimiento de culpa por "faltar" en algunas ocasiones despareciese.

"Pues eso... con las que siempre serán ¡'mis babies'! Ojalá poder parar el tiempo, y estrujarlas hasta agotarme, pero la vida debe seguir y nosotros crecer con ellas! Pero dentro del ritmo, y el meneo de agenda que llevamos, mi consuelo es 'estar'! 'Estar ahí'! Y eso no significa todo el rato... ya me gustaría! Pero sí sentir que aunque sigo peleando por mis sueños, como quiero que ellas hagan el día de mañana, la maternidad ha llegado para recolocarlo todo y priorizar! Y lo que más me consuela de todo, es saber que ellas así lo sienten... ! Hace poco, creo que lo compartí por Stories, se me ocurrió jugar con Maia a un juego 'tonto' de esos de matar el rato, tratando de conseguir que estuviesen sentadas y quietas un ratito más!", ha comenzado explicando.

Y añadió: "Les propuse buscar aquellas cosas que más le gustaban de todos los miembros de la familia y las que menos. Cuando llegó mi turno y le pregunté a Maia: '¿qué es lo que más te gusta de mamá?' (a Oli no se lo pregunto porque sé que diría: 'la teti' jajjajajaja), mi mayor respondió sin pensárselo mucho: 'que ESTÁS con nosotras' Y rápidamente, la parte de mi cabeza y de mi corazón que me boicotea constantemente por 'no estar' todo lo que yo quiero (porque hay momentos de trabajo y viajes en las que soy la gran ausente), ¡se calló! Maia, sin saberlo, dejó sin argumentos a 'la dichosa culpa', porque si estás de verdad cuando tienes que estar, y aunque no siempre sea físicamente, ellas así lo sienten, la culpa no ha lugar! Hoy se van a Valencia con papá, porque mamá trabaja... y mamá, aunque rara, se siente feliz. Porque ellas lo son, y saben que tanto Jose como yo, estamos siempre. Gracias Maia una vez más, porque sin saberlo, me hiciste y me haces ¡feliz!".

Un sentimiento que tendrán muchos padres y madres, y que no siempre compartirán con sus familiares o amigos, pero que es más común de lo que parece, por lo que muchos usuarios han aplaudido la valentía de la actriz a la hora de compartir esa reflexión y la respuesta de su hija, con la que ha ayudado a muchos de sus seguidores.