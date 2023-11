María Castro anuncia que está embarazada de su tercer hijo

María Castro ha anunciado a sus seguidores de Instagram que está embarazada por tercera vez. La actriz ha querido contar esta feliz noticia junto a una fotografía de su marido y de sus hijas representando una suma de 5, comunicando así que serán familia numerosa.

"Hoy es el día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando… Pero hace tiempo que "entendí" que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestro corazones), para que otros entren en ellos…!, comienza en la publicación María Castro.

"Pues parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que sólo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera", continúa escribiendo.

"Gracias vida, por no dejar que nos olvidemos de los que no están. Y nuevamente gracias por permitirnos una vez más experimentar el milagro de la vida", finaliza en un mensaje que ha sido muy bien recibido por sus seguidores.

Como podrás recordar, María Castro está felizmente casada con el actor José Manuel Villalba. Ambos contrajeron matrimonio el 15 de septiembre de 2018, tras cinco años de relación sentimental. Fruto de su amor nacieron sus hijas Maia y Oliva, en 2016 y 2020, respectivamente.