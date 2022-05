Cada vez son más las celebrities que se animan a mostrar la cara B de la maternidad. Rostros como Sara Sálamo, Natalia Sánchez o Laura Escanes han hecho uso en múltiples ocasiones de sus redes para reflejar la cruda, y para muchos desconocida, situación de lo que también implica ser mamá.

Tanto en lo que afecta a diario como en las secuelas físicas que conlleva el dar a luz. Esto último es algo sobre lo que bien ha querido arrojar luz María Castro, quien, entre las publicaciones donde muestra las recetas, los juegos y su día a día con sus hijas, ha querido dar visibilidad a un tema que también trata de manera recurrente: la realidad del postparto.

La que se define como ''mami a tiempo completo'' ha compartido una publicación donde enseña la 'lesión' que padece a raíz de sus dos embarazos: diástasis abdominal, un problema que ocurre cuando los músculos rectos del abdomen se separan excesivamente durante la gestación y, consecuentemente, se daña el tejido que los une.

''A raíz de mi story, me estáis escribiendo muchas hablando de vuestras diástasis y vuestros 'recuerdos' post embarazo! Y me dais las gracias!'', ha escrito junto a un vídeo donde muestra en un primer plano las consecuencias de haber sido mamá.

''Ojalá se ocultase, y se disimulase menos... Porque en lo que algun@s ven imperfección, yo veo naturalidad, realidad y un engranaje perfecto al que no dejo de dar las gracias. Gracias CUERPO. Y gracias también a vosotras, porque leyéndolos, me siento acompañada, empoderada, real, y en cierto modo me siento mágica #lamagiadelavida'', ha sentenciado.

Una publicación que se ha llenado de comentarios de agradecimiento por parte de mujeres que han querido alabar la sinceridad y naturalidad con la que la actriz ha visibilizado un tema que muchas ven como un complejo y tratan de ocultar.

