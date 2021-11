Malu confiesa qué es lo más complicado de la maternidad

La cantante Malú está pasando por uno de los mejores momentos de su vida desde que dio a luz en verano del año pasado a su primera hija, Lucía, fruto de su amor con el ex político Albert Rivera. Por esto, y también por su larga lesión de tobillo qu ele obligó a cancelar su anterior gira, Malú ha estado alejada de los escenarios.

La primera vez que la vimos fue en la cena de Nominados a LOS 40 Music Awards que se celebró en Ibiza a principios de octubre y después, reapareció sobre los escenarios en el concierto de Cadena 100 'Por ellas' al que asistió como una de las artistas invitadas. Ahora, la cantante está volcada en su nuevo álbum 'Mil Batallas' y en las grabaciones de 'La Voz', el programa de Antena 3.

Malú y la maternidad

La cantante ha acudido este martes por la noche a los premios Dial 2021, celebrados en la isla canaria de Tenerife, y allí ha querido hablar de cómo se ha sentido sobre el escenario tras el parón de la pandemia: "Está siendo todo muy bonito, me lo estoy pasando muy bien, la vez en la que mejor me lo estoy pasando, lo estoy disfrutando todo como si fuera la primera vez, hemos vivido una pandemia, hemos estado encerrados mucho tiempo, todos hemos aprendido a valorar mucho las cosas, no valorábamos el día de hoy porque pensábamos que íbamos a hacer mañana".

Malú en los premios Dial 2021 | Gtres

Y también sobre la maternidad y qué es, para ella, lo más complicado de ser madre: "Bueno, ya sabéis que conciliar es lo más difícil que tenemos las mujeres, los padres y las familias poquito apoco, se queda en buenas manos".

