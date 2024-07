El Maestro Joao llora la muerte de su madre en un desgarrador mensaje: "No sabía que serían tus últimas palabras"

El Maestro Joao ha anunciado, roto de dolor, la muerte de su madre, Benita, a los 94 años. El colaborador televisivo se ha enterado de la desgarradora noticia cuando estaba en medio de un crucero, por lo que no se ha podido despedir en persona de ella.

"Adiós mamá", así ha comenzado el vidente su publicación en Instagram en la que se ha sincerado con sus seguidores sobre todo lo que significaba para él.

"Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida. El ultimo vídeo que me mandaste decías: Vuelve pronto por favor. Lo he escuchado mil veces, pero no sabía que serían las ultimas palabras que te escucharía decir", ha explicado.

Además, ha asegurado que ahora "estarás siempre junto a mí" y, aunque ha confesado que le daba algo de pudor hablar de sus sentimientos por las redes sociales, ha querido hacerlo para tener ese detalle con sus seguidores porque "sé que muchísima gente la queríais y me parece que por respeto a todas esas personas debía contarlo y porque sé que ella también quería despedirse de todas las personas que la quieren y me quieren".

"Cerró los ojos y no los abrirá mas, pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mama, ya eres ETERNA", ha concluido, recibiendo mensajes de personas famosas como Bárbara Rey, Beatriz Luengo, Marta Torné, Álvaro Muñoz Escassi, Chenoa, Máximo Huerta, Alba Carrillo, Noemí Salazar, Violeta Mangriñán u Omar Montes, entre otros.

Muy unido a ella, hace pocas semanas reconocía públicamente desear hacer la transición a mujer y el nombre que elegiría sería Benita, por ella, homenajeando a la mujer más maravillosa de su vida y su gran pilar, según reconoció.

"Tiene que ser lo que yo más lleve en mis raíces, en mi sangre, la persona que más maravillosa, que yo pensaba que era la Jurado y Marilyn Monroe, pero dije: Mi madre. Y por eso digo, pues a lo mejor mi madre, de eso no me voy a arrepentir nunca", explicó recientemente sobre la elección de su futuro nombre.