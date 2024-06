El Maestro Joao desvela los siguientes pasos de su transición hacia una mujer: "No me da miedo ni la muerte"

El Maestro Joao sorprendía el pasado mayo al anunciar su decisión de iniciar la transición hacia una mujer. Sin duda, el cambio más importante de su vida a sus 61 años, revelando que su nuevo nombre sería Benita, como su madre.

Un mes después, y todavía con la emoción a flor de piel por la cantidad de muestras de cariño que ha recibido tras hacer pública su intención, el vidente ha reaparecido en el concierto de Camilo en el madrileño Teatro Eslava. Con mucha sinceridad, ha contado a las cámaras de Europa Press en qué punto está su transición y cuáles serán los pasos que dará en este proceso tan importante.

"He recibido todo el apoyo del mundo", ha asegurado, poniendo el foco en el mundo político, del cual personas como el mismísimo presidente de España, Pedro Sánchez, le han felicitado por su valentía. Pero también "la gente de la calle", lo que le ha hecho estar "súper feliz".

El Maestro Joao en el photocall del concierto de Camilo | Gtres

Sobre cómo debemos referirnos a él, el colaborador televisivo afirmó no le incomoda que se le trate en masculino o femenino y que no se iba "a deshacer" de su identidad de Maestro Joao "porque no me disgusta" y "porque me siento bien". Eso sí, también incluiría con el tiempo su nuevo nombre, Benita.

Y es que, según ha recordado, al principio pensó en un nombre "rimbombante", pero luego optó por homenajear a su madre, la mujer más maravillosa de su vida y su gran pilar, tal y como ha dicho.

Sin duda, un detalle importante que lleva tiempo rondándole la cabeza ya que ha desvelado que empezó el transformismo "a los 13 años". "Lo único que me da miedo es Hacienda", bromeó descartando que tuviera algún problema con este organismo. "No me da miedo ni la muerte".

El Maestro Joao | Gtres

Eso sí, respecto a cuándo iniciará la transición o si ya ha dado los primeros pasos para ser mujer, Joao explicó que prefiere no adelantar nada por un tema de responsabilidad personal.

"Me he dado cuenta que le afecta y le interesa a tanta gente, y hay tanta gente que podría salir perjudicada por un gesto mío, una palabra mía... Que hay que entenderlo bien. Y yo, aunque no quiero representar a nadie, resulta que represento a un colectivo de una manera fuerte porque, además, no hay tantos referentes de mi edad, entonces no quiero hacer nada que pueda fallar a nadie ni que pueda molestar por aquello de '¡Ay, qué deprisa! ¡ay, qué despacio! ¡Ese no es el paso!' No, lo voy a hacer bien y lo explicaré tranquilamente", comentó.