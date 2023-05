Madres famosas que han pasado el talento a sus hijos e hijas

"Tienes los mismos ojos que tu madre" o "sonríes igual que tu madre", son algunas de las comparaciones que madres e hijos reciben de forma habitual, pues la herencia genética es lo que tiene.

Pero a veces lo que pasa de generación en generación no solo son las características físicas, en algunos casos el talento también parece estar presente en la sangre de algunas familias. Y no hace falta irse demasiado lejos para encontrar claros ejemplos de ello. En España son varios los hijos de famosas que han tenido igual o más éxito que sus progenitoras.

Hoy, para celebrar el Día de la Madre, vamos a repasar alguno de estos casos.

Lolita Flores y Elena Furiase

No cabe duda de que la gran Lola Flores transmitió su talento a todos sus hijos, y en la actualidad hemos visto que la saga continúa con algunos de sus nietos. Su primogénita, Lolita Flores, ha pasado su habilidad como actriz a su hija mayor, Elena Furiase.

Desde su debut en 'El Internado', Elena ha trabajado en numerosos proyectos en el mundo de la interpretación, convirtiéndose en una actriz muy reconocida en España.

Por su parte, su hermano Guillermo, aunque es menos conocido, también posee el talento de los Flores, en su caso, el musical.

Isabel Preysler y Tamara Falcó

Isabel Preysler es una de las mujeres más elegantes y conocidas de España, destacando por su gran estilo y elegancia. A lo largo de su acomodada vida de socialité, Isabel ha trabajado como modelo y ha sido imagen de varias marcas de moda y belleza.

Su hija, Tamara Falcó, ha seguido sus pasos en el mundo de la moda y ha trabajado en grandes empresas del sector de la moda como Pronovias o Pandora. Y, como su madre, ha sido imagen de muchísimas otras casas.

Además, Tamara también ha participado en varios programas de televisión, como 'El Hormiguero', demostrando su gran capacidad para comunicar y su gran carisma, así como el saber estar que siempre ha caracterizado a su progenitora.

Pilar Bardem y Javier Bardem

Pilar Bardem fue muy querida y respetada en el ámbito del cine y la cultura en España, destacando por su talento como actriz, así como por su gran compromiso social y activismo político.

Su hijo, Javier Bardem, ha seguido sus pasos en el mundo del espectáculo y se ha convertido en uno de los actores más reconocidos a nivel internacional. Javier ha trabajado en numerosas películas y ha ganado varios premios importantes, incluyendo un Premio Oscar por su papel en la película 'No Country for Old Men'. Además, igual que su madre, Javier también ha destacado por su compromiso social y político, siendo un defensor de los derechos humanos y el medio ambiente.

Ángela Molina y Olivia Molina

Ángela Molina es una de las actrices más icónicas de España, destacando por su gran talento en la actuación y su gran belleza. A lo largo de su carrera, Ángela ha trabajado en numerosas películas y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Goya de Honor, recibido en 2021.

Su hija, Olivia, debutó como actriz en la película 'Jara' y luego, apareció en la famosa de serie de televisión ‘Al salir de clase’, donde interpretó a Nadine, papel que le abrió las puertas para trabajar en otras ficciones tan conocidas como 'Física o Química' o 'Amar es para siempre'. También la habrás podido ver en diversas obras de teatro.

Blanca Romero y Lucía Rivera

Blanca Romero es una mujer polifacética de mucho carácter, lo que le ha permitido tomar distintos rumbos profesionales: como modelo, actriz y hasta ha hecho sus 'pintios' como cantante.

Su hija, Lucía Rivera, ha seguido sus pasos en el mundo de la moda y se ha convertido en una de las modelos más solicitadas de España. Lucía ha trabajado para numerosas marcas de moda y ha desfilado en varias pasarelas de nuestro país, destacando por su gran belleza e, igual que su madre, por su fuerte personalidad. También ha probado suerte como escritora y ya ha publicado su primer título.

Ana Duato y Miguel Bernardeau

Ana Duato se ha convertido en todo un referente de la televisión española por su larga trayectoria. Duato ha recibido varias nominaciones y premios por su trabajo en televisión y cine.

Su hijo, Miguel Bernardeau, también se ha convertido en un actor muy popular en España, especialmente después de su papel en la serie de Netflix 'Élite'. Miguel ha demostrado su gran talento en la actuación y su carisma en la pantalla, lo que lo ha llevado a protagonizar varias películas y series de televisión, incluso proyectos internacionales como '1988'.