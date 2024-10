Lucía Villalón se rompe en la recta final del embarazo: "La incertidumbre me está matando"

La periodista deportiva Lucía Villalón y su marido, el futbolista Gonzalo Melero, están esperando a su segundo hijo, Lucas, quien será el hermano menor de su primogénito, Diego. Aunque el embarazo es conocido como "la dulce espera", la experiencia no está siendo fácil para esta pareja. En el quinto mes de gestación, los médicos detectaron problemas renales en el bebé, lo que ha añadido una gran dosis de preocupación a estos meses.

Ahora que el embarazo está en su fase final, Villalón, que comparte activamente su vida en redes sociales, había estado ausente, dejando a sus más de 400 mil seguidores sin actualizaciones hasta esta semana. Ha reaparecido con un vídeo sincero en el que admite que "no ha estado bien", abriendo su corazón para explicar los desafíos que está enfrentando.

Sin novedades sobre Lucas y sus riñones

En un Reel grabado a modo selfie desde el salón de su casa, la periodista explica que "está de hormonas hasta arriba", lo que le dificulta no ponerse a llorar. En las últimas semanas, no ha tenido novedades sobre el estado de salud de su bebé, y esa incertidumbre, juntamente con el agotamiento físico del tercer trimestre, le "está matando". "Psicológicamente, estoy muy afectada", confiesa la futura mamá de dos, aguantándose las lágrimas.

Hasta que el pequeño nazca, los médicos no sabrán exactamente qué tratamientos necesitará ni la gravedad de su situación. "Sabemos que el riñón derecho no parece que vaya a funcionar y el uréter que está causando el problema del ureterocele no se sabe exactamente de qué riñón es. Entonces, si es del riñón malo, fenomenal, porque esa parte derecha no funcionará. Pero si es del riñón bueno, podría crear problemas, y ese es un escenario que me preocupa muchísimo", expone.

Toda esta situación le está causando a Villalón "unos altibajos tremendos", lo que le hace estar "un poco insoportable" y llorar mucho.

Los problemas de salud de Paco

Por si las complicaciones en su embarazo no fueran suficientes, Lucía también está enfrentando los problemas de salud de su inseparable perro, Paco. Desde hace dos meses, la pareja lo ha estado llevando al veterinario, donde ya han descartado enfermedades infecciosas. Sin embargo, ahora temen que pueda tratarse de un linfoma o leucemia, y esto está destrozando a la periodista. Quien tenga una mascota entenderá perfectamente por lo que está pasando.

Tras exponer todos estos problemas que "la están poniendo muy nerviosa", Villalón se rompe y empieza a llorar, repitiendo que "no está pasándolo bien". No obstante, rápidamente se recompone y recuerda que "no queda nada" y que "todo va a ir genial seguro". Esta actitud positiva es algo que ha aprendido con su primer hijo, Diego, quien nació con gastrosquisis. "Con Diego hemos aprendido muchísimo sobre lo que es luchar por la vida y pelearlo todo", asegura.

Unas redes sociales más reales

Lucía aprovecha para agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que ha estado recibiendo durante estas semanas tan complicadas, y antes de terminar su vídeo, explica que ha subido el vídeo para visibilizar que no todo siempre va bien.

"Que, aunque yo esté tarada de la cabeza ahora mismo, creo que estoy fuerte dentro de lo que cabe. Tengo muchísimas ganas de que llegue Lucas, esta nueva etapa, de que Diego conozca a su hermano, de ver cómo reacciona Paco con otro bebé y de enfrentar lo que venga, con dos niños, el perro, los viajes y el trabajo cuando vuelva. Quería compartirlo para que veáis que no todo es idílico en un embarazo. Quizás necesitaba decirlo en voz alta para sentirme mejor", concluye Lucía, mostrando una vez más su fortaleza y honestidad.