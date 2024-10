Lucía Villalón anuncia la llegada de Lucas, su segundo hijo, que también deberá luchar por su salud

Lucía Villalón y su marido, el futbolista Gonzalo Melero, han dado la bienvenida a su segundo hijo, Lucas Melero Villalón. La noticia, compartida con sus seguidores de Instagram la tarde del 1 de octubre, llega tras un embarazo lleno de preocupaciones por los problemas renales que los médicos detectaron en el bebé durante la gestación.

Villalón ha mantenido a sus más de 400 mil seguidores al tanto de su situación desde que anunciara las complicaciones en el quinto mes de embarazo. Sin embargo, a mediados de septiembre se ausentó en las redes sociales y reapareció el día 30 con un vídeo en el que confesaba que incertidumbre sobre la salud de su bebé se lo estaba haciendo pasar muy mal. Pocas horas después debió ponerse de parto, pues ese mismo día Lucas llegó al mundo.

Un momento muy esperado

El anuncio del nacimiento de Lucas ha sido en formato carrusel de Instagram, en el que vemos una foto de los padres con el pequeño y luego varios vídeos muy tiernos y emotivos en los que la mirada de Lucía transmite felicidad.

"Lucas Melero Villalón, 30/09/2024. Otro superhéroe de los nuestros en el mundo", ha escrito la periodista deportiva para acompañar estas primeras imágenes de su segundo hijo. Villalón ha explicado que el bebé nació por cesárea, mientras sonaba la música de El Canto del Loco, con las canciones como Un millón de cicatrices y La Madre de José, creando un ambiente agradable en el quirófano del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid.

En la publicación, la periodista ha relatado cómo vivió el momento del nacimiento: "Le vimos nacer y apareció sacándonos la lengua. Pudimos hacer piel con piel, que no pudimos hacerlo en su momento con Diego, y no paré de llorar mientras nos abrazábamos los 3". Este momento de unión fue especialmente importante para Lucía y Gonzalo, ya que cuando nació su primer hijo, Diego, no pudieron experimentar este contacto inmediato debido a las complicaciones de salud del niño.

Lucía Villalón y Gonzalo Melero con su segundo hijo | Instagram

Toca seguir siendo fuertes

Aunque la llegada de Lucas fue un momento de inmensa alegría para la familia, Villalón también ha sido sincera al hablar sobre los desafíos que aún quedan por delante. Según cuenta en su publicación, los médicos continúan investigando los problemas renales del bebé, que podrían requerir tratamiento tras el nacimiento: "Todavía no se ve claro lo que tiene, cómo lo tiene, cómo funciona o qué van a hacer... Mañana le harán más pruebas y pronto saldremos de dudas".

Siguiendo con el texto, Villalón no se ha olvidado de expresar su gratitud hacia el equipo médico del hospital La Paz de Madrid, que los ha acompañado durante todo el proceso. En su mensaje, también ha dado las gracias a sus familiares y amigos por estar a su lado en estos momentos tan complicados.

Además, ha dedicado unas cariñosas palabras a Gonzalo: "gracias por hacerme tan feliz, por ser tan buen padre y por crear conmigo el mejor equipo del mundo".

Los mensajes de Violeta Mangriñán, Paula Echeverría y más

Excompañeros de trabajo, amigos y familiares de Lucía y Gonzalo han celebrado la llegada del hermano pequeño de Diego en la sección de comentarios de esta publicación.

Violeta Mangriñán, Dani Carvajal y Daphne Cañizares les han dado la enhorabuena con emojis de corazones. Mientras que Paula Echeverría ha asegurado que Lucas "es una preciosidad".