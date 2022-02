Lolita Flores aclara si ya sabe cuál es el sexo del bebé que espera su hija Elena Furiase

El pasado 4 de febrero Lolita Flores confirmaba su positivo en coronavirus a través de sus redes sociales. Haciendo gala de su positividad pese a su contagio y el de su hija Elena Furiase, embarazada del que será su segundo nieto, la artista confesaba que había "pillado" la enfermedad.

"Estoy en mi casa, me he ido salvando estos años pero al final lo he pillado como cualquiera, el COVID no entiende de trabajos, ni de razas ni edades, ni apellidos ni profesiones, ni de religiones ni de sexualidad", comunicaba.

"Tras unos primeros días malos por fin voy mejorando", añadía, revelando cómo estaba sobrellevando estos duros momentos: "Es un bicho que está y seguirá, paciencia Lolita, me digo a mí misma, paciencia. Cuando se va la oscuridad llega la luz, y la luz está llegando, así que gracias, gracias, gracias".

Ahora, después de 12 días de cuarentena en su domicilio, Lolita ha retomado sus compromisos profesionales volviendo a la tertulia de 'El Hormiguero' en la que colabora semanalmente y le ha contado a 'Europa Press' cómo se encuentra tras superar la Covid.

"Estoy bien pero la Covid deja secuelas. Tengo un poco de cansancio, mocos y la voz tomada. Ese tipo de cosas", ha revelado, bromeando con que tiene "una mala salud de hierro" y señalando que todavía arrastra las molestias en uno de los ojos que le han causado más de un quebradero de cabeza en las últimas semanas.

Además, Lolita nos ha contado cómo se encuentra su hija Elena, también recuperada de la Covid y cuyo embarazo marcha a las mil maravillas. La artista asegura que Elena se encuentra ''muy bien, muy bien'' y que todavía no saben el sexo del bebé de la actriz, algo que no le preocupa pues lo principal es ''que venga bien''.

