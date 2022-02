Elena Furiase da positivo en Covid estando embarazada de su segundo hijo

Elena Furiase está muy ilusionada esperando la llegada de su segundo hijo. Ya se encuentra en el segundo trimestre del embarazo, y comienzan a notarse esas curvitas premamá. Sin embargo, tal y como ha contado ella misma a través de sus redes sociales, ha dado positivo en Coronavirus, y ha detallado cuáles son sus síntomas y como se encuentra.

La actriz ha comenzado el comunicado tranquilizando a todos sus seguidores, porque aunque esté embarazada, por el momento ella y el bebé se encuentran bien y no existe ningún riesgo. "Estoy bien, estoy embarazada, no hay problema, no hay riesgo, todo genial".

También ha contado que lleva ya tres días siendo positivo, y que piensan que ha sido su hijo quien se lo ha podido contagiar. Sin embargo, tanto su marido como Noah han dado negativo por el momento, e insiste en que "estamos bien, yo estoy bien".

Quien también ha dado positivo ha sido su madre, Lolita Flores, pero ya explicó que no ha sido ella quien le contagió, pues no se habían visto desde hacía más de 15 días cuando Lolita dio positivo.

Por supuesto, Elena Furiase está llevando un seguimiento médico, tanto de su ginecóloga como su médico de cabecera, por si hubiera algún improvisto.

Síntomas

Aunque en general Elena Furiase se encuentra bien, tiene algunos síntomas leves propios del Covid. Por el momento, "dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza, aunque cada vez menos, y estoy muy congestionada, por mi nariz no pasa nada, está completamente tapado".

La actriz ha contado que a pesar de los síntomas, que son como un resfriado severo, cada día se encuentra un poquito mejor. Sin embargo, confesó que "tuve un poco de ansiedad, pensé que me estaba ahogando, pero no, respiro muy bien y me hago la saturación de oxígeno en sangre cada dos por tres".

Por último, ha querido agradecer todos los mensajes de apoyo que le han llegado a través de su cuenta de Instagram.

