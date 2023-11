Laura Sánchez enseña su día a día conviviendo con diabetes: "No le voy a permitir que me borre la sonrisa"

Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Diabetes, una ocasión en la que Laura Sánchez ha aprovechado para hablar sobre la enfermedad y explicar con todo detalle a sus seguidores los pasos que sigue día tras día conviviendo con ella. Pues la modelo no solo comparte de forma habitual su estilo de vida, sino que también apuesta por enseñar la realidad, lo que hay detrás de las redes sociales, utilizando su voz para concienciar sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas.

Laura Sánchez | Gtres

A través de un vídeo dividido en dos partes, la actriz española ha mostrado cómo es el día a día de una persona que vive y convive con la diabetes. Además, ha aprovechado para enseñar a sus más de 230 mil seguidores cómo cambia el sensor que lleva: "Desinfectamos la zona, cambiamos cada 14 días de brazo. Es un pequeño alambre que entra hasta la grasa intersticial y de ahí nos pasa la medición".

Con esta publicación, Laura pretende -además de visibilizar la enfermedad- concienciar a la sociedad sobre una dolencia muy presente en el mundo entero, y más en un día tan importante. La actriz ha asegurado que la Seguridad Social le proporciona la medicación a todos los que tienen diabetes tipo 1: "Siempre llevo insulina lenta y rápida. La insulina lenta para mí es la más importante, porque proporciona insulina en nuestro organismo durante 24 horas. La insulina rápida cuando ingerimos alimentos que nos suben la glucosa o para corregirnos".

Asimismo, ha querido compartir una imagen en la que ha mostrado cómo se inyecta una dosis de insulina antes de salir a grabar, con unas palabras dirigidas a todas esas personas que sufren la misma enfermedad. Una realidad que no suele verse en el universo 2.0.

"En mi caso no le voy a permitir que me borre la sonrisa, aunque tenga días mejores que otros, aunque a veces me equivoque en los cálculos o simplemente ella quiera ir por libre y no consiga controlarla cuando quiero", ha expresado. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga y, a raíz de la diabetes, Laura Sánchez ha conocido a muchos pacientes que sufren lo mismo y a sanitarios que le han ayudado en este camino. "Gracias por todo el apoyo que recibo y que es recíproco … Animar a aquellos que les cuesta un poquito más, no te preguntes por qué? Hazlo lo más llevadero posible y por favor, una analítica al año es necesaria para prevenir muchas enfermedades, pero hoy hablamos de la diabetes y hay muchas personas que aún no son diagnosticadas!!!", ha sentenciado. Un mensaje de prevención muy necesario en la actualidad.