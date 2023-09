Laura Sánchez reconoce que la muerte de su padre ha cambiado su filosofía de vida: "He decidido hacer lo que me apetece"

El pasado 3 de julio, Laura Sánchez se enfrentaba a uno de los días más difíciles de su vida, la modelo perdía a su padre Eulalio Sánchez. Una triste noticia que anunciaba la empresa de moda y relaciones públicas que dirige, Go! Eventos. Un duro momento para la modelo y empresaria en el que recibió el apoyo de grandes amigos como el de Manuel Díaz El Cordobés y su mujer Virgina Troconis.

Un mes después de la pérdida, Laura Sánchez ha reaparecido este martes en el evento que ha organizado el diseñador Eduardo Navarrete ha organizado en Madrid para presentar su nueva colección NVRRT 10.1 en colaboración con Swarovski.

Allí, Laura Sánchez dedicó unos minutos a hablar con la prensa y reveló a los micrófonos de Europa Press cómo está llevando el duelo tras el fallecimiento de su padre: "Pues asumiendo y echando mucho de menos saliendo cada día un poquito más de ese dolor, pero bueno es difícil". "Se despiertan otras emociones que no tenías ni conocías desde el amor que son muy bonitas, pero bueno, el dolor hay que pasarlo", añade.

Malos momentos que le han hecho afrontar la vida de otra manera, y es que como ella misma reconoce su filosofía de vida ha cambiado: "He decidido hacer solamente lo que me apetece. Mientras que pueda si no me apetece salir, no salgo, si me apetece venir a ver a Eduardo, vengo. Solo haciendo lo que siento".