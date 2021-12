Laura Matamoros asegura que le ha cambiado la cara por el embarazo

Laura Matamoros se encuentra ya en el último trimestre de gestación, de hecho, está a punto de salir de cuentas, por lo que ya le queda muy poco para dar la bienvenida al mundo a su pequeño Benjamín. La influencer ha compartido un post en su cuenta de Instagram de lo que podría ser una de sus últimas fotos luciendo barriga de embarazada.

La fotografía, que se trata de un selfie en el espejo del baño, en la que aparece Laura totalmente al natural, mostrando sus impresionantes curvas premamá. "En poco, pollito…Muy poco".

Laura Matamoros también ha comentado los cambios que está sufriendo en esta última etapa, y de lo cerca que está de dar a luz. No solo le ha cambiado su barriguita, sino que también se le nota en la cara que el bebé está a punto de nacer: "Se nota, ¿Verdad? Ya me ha cambiado hasta la cara".

Muchos fueron los que comentaron esta impresionante foto, como fue el caso de Paula Echevarría, que le puso: "No queda nada amooor. Estas guapa a rabiar". Pelayo Diaz también quiso dejar unas palabras de cariño "que poquito queda".

Recta final

El bebé está deseando salir. La recta final del embarazo se le está haciendo un poco larga a Laura Matamoros, que está impaciente por conocer a su pequeño Benjamín. Hace unos días acudía a un evento, en el que admitió que lo pasó muy bien, pero "Pero este pollito va pidiendo descanso. Cada día estoy más agotada, y con menos ganas de salir de casa".

El momento más duro: el parto

Hace unos días, la influencer contó el trauma que el dejó el parto de su primer hijo. Fue uno de sus seguidores de Instagram quien le hizo la pregunta, y Laura Matamoros fue muy sincera: "No puedo decir que el parto de Mati fuera bueno, ni mucho menos... No me hizo efecto la epidural y no es broma. Convulsionaba del dolor y venía con una vuelta de cordón. Costó algo más de la cuenta. Pero olvidé todo cuando le vi".

