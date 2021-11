Laura Matamoros narra el susto que se llevó al pensar que su hijo había desaparecido

Laura Matamoros está disfrutando de su segundo embarazo, del cual va comunicando sobre su estado de salud y de ánimo cada día a sus más de 900.000 seguidores en Instagram. Sin embargo, lo último que ha contado es lo sucedido con su primogénito Matías. Y es que, la televisiva comentaba que había estado aterrorizada porque su hijo había desaparecido durante unos minutos y ha narrado que había pasado realmente un mal momento, pero todo ha quedado finalmente en una anécdota.

Matamoros ha comunicado a sus 'followers' que todo ha ocurrido en tan solo unos minutos, ella estaba con su hijo en la nueva casa que han estrenado hace poco dispuesta a llevar a su pequeño al colegio, como cada día, pero según iban hacia el coche, la influencer se dio cuenta de que se le había olvidado las llaves y tenía que volver a casa a por ellas. Mientras Laura buscaba las llaves Matías desapareció.

La influencer siempre ha destacado lo movido y travieso que es su hijo y lo difícil que es hasta para ella controlarlo. Tanto es así que en ese momento además de perder las llaves, perdió a su hijo: "No encuentro a Mati, no encuentro a Mati... Un desastre", "He visto que no las tenía, hemos tenido que volver a subir y me he puesto a buscar por todos los bolsos... No aparecían, el tiempo seguía pasando y Mati, mientras, haciendo de las suyas", contaba la joven en Instagram.

Cuando Laura vio que no había ni rastro de las llaves en su casa, volvió a salir a la calle y encontró al niño que se había dirigido al coche para esperarla allí: "Casi infarto", desveló.

