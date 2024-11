Lara Dibildos reacciona sorprendida al romance de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

Lara Dibildos ha sido sorprendida por la noticia de que su ex pareja, jinete y empresario, Álvaro Muñoz Escasssi, estaría viviendo un nuevo romance, esta vez con la influencer Sheila Casas.

Según ha mencionado la revista Lecturas, Escassi y Sheila, conocida por ser hermana de los actores Mario y Óscar casas, han sido fotografiados compartiendo gestos de afecto y de complicidad en Madrid durante la celebración de Halloween.

Las imágenes reflejan el buen momento que estaría atravesando la pareja, mostrando arrumacos y risas entre ambos. La noticia ha cogido desprevenida a Dibildos, quien mantiene una excelente relación con Escassi desde que pusieron punto final a su historia de amor. Además, comparte con él un hijo de 17 años, también llamado Álvaro.

Al ser consultada por los micrófonos de Europa Press, la actriz ha admitido que no tenía conocimiento del nuevo romance de su ex. "No tengo ni idea", ha respondido entre risas cuando un periodista le ha preguntado sobre el idilio entre el jinete y Sheila. "Sabes tú más que yo", ha comentado, dejando claro que esta nueva relación de Escassi ha sido toda una revelación para ella.

Lara Dibildos en Madrid | Europa Press

A pesar de su reacción relajada, Lara no ha podido confirmar si el romance entre Escassi y Sheila Casas es algo serio o si, como en ocasiones anteriores -como su presunta relación con Hiba Abouk-, se trata de un amor pasajero. "Ni idea", ha dicho cuando se le ha preguntado sobre si ambos se conocían desde antes.

Por ahora, la actriz prefiere mantenerse al margen de la vida sentimental de Álvaro Muñoz Escassi. Eso sí, siempre manteniendo buena relación, aunque sorprendentemente ajena a los últimos capítulos románticos en la vida del jinete, quien parece haber vuelto a encontrar la ilusión en los brazos de Sheila Casas.