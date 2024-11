LA HERMANA DE MARIO CASAS

María José Suárez asegura que no se había enterado del supuesto romance entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

Después de que este miércoles la revista Lecturas sorprendiese a todos publicando unas imágenes de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas ahora la pregunta es: ¿son el jinete y la hermana del actor Mario Casas son la nueva pareja del momento? Un supuesto romance del que María José Suárez asegura no tenía ni idea: "No he tenido tiempo de ver esa noticia".