Lara Dibildos se muestra nerviosa tras las polémicas imágenes de su ex, Cándido Conde-Pumpido: "Creo que no debo meterme"

Lara Dibildos está de vuelta en Madrid tras varios días rodando su próximo proyecto cinematográfico en Palma de Mallorca. Un reto profesional que le sirvió para alejarse del foco mediático después de la detención de su exnovio, Cándido Conde-Pumpido, acusado de una presunta agresión sexual con una joven brasileña con la que habría iniciado supuestamente una relación tan solo dos días después de su ruptura.

Coincidiendo con el regreso a casa de la actriz, el abogado también ha reaparecido ante los medios tras las preocupantes informaciones que apuntaban a que había tenido que acudir a un hospital madrileño debido a un ataque de ansiedad.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido en el funeral de María Teresa Campos | Gtres

Con el casco de la moto puesto, asegurando que se trataba de un repartidor, Conde-Pumpido ha roto su silencio y, confirmando que ha sufrido una crisis de ansiedad por la que ha estado en urgencias, ha asegurado que está muy tranquilo a pesar del supuesto delito del que se le acusa.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido | Gtres

Una rocambolesca reaparición sobre la que Lara ha preferido no pronunciarse, aunque no ha podido disimular su nerviosismo. Se ha dejado ver desorientada y tensa al salir de su residencia en la capital, cuando de no ser por la ayuda de la prensa se habría equivocado y se habría subido a un coche que no era el suyo: "¡Ay gracias! Menos mal, me habría metido ahí con lo despistada que estoy".

Eso sí, ha querido desmarcarse del paso por el hospital de Cándido: "No lo sé, acabo de llegar a Madrid de estar rodando en Mallorca, ya lo sabéis. No lo sé, chicos perdonadme. No he visto nada de verdad, acabo de llegar y me voy corriendo a trabajar. Sabéis que siempre os atiendo pero creo que no debo meterme".

Lara Dibildos, en el tanatorio de Fernando Fernández Tapias | Gtres

Con estas palabras, ha dejado claro que no mantiene ningún tipo de relación con Cándido y que no se ha puesto en contacto con él para saber cómo se encuentra en estos momentos.

Tampoco está siendo un trance sencillo para ella que, muy seria y con la voz apagada, ha reconocido con un "bueno" y un afectado "chicos, perdonadme" que no lo está pasando bien.