Lara Dibildos desdramatiza su ruptura con Cándido Conde-Pumpido: "Por Dios, no pasa nada"

Después de seis meses de amor, y tras no superar la prueba de fuego de la convivencia, Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido han emprendido caminos separados. Así lo revelaba la actriz a comienzos de esta semana, asegurando que a pesar de que lo suyo no ha funcionado, su ruptura ha sido de mutuo acuerdo, no hay terceras personas y solo tiene buenas palabras para el abogado, al que conoció días después de la muerte de su madre, Laura Valenzuela.

Y después de verla unos instantes acudiendo al tanatorio de Fernando Fernández Tapias, Lara ha reaparecido radiante y rodeada de amigos en el aniversario de un conocido local de Madrid. Desdramatizando el fin de su noviazgo con Cándido, la artista deja claro que la vida sigue adelante y este varapalo en el terreno amoroso no ha conseguido borrarle la sonrisa.

"Por Dios, no pasa nada. No hay nada más que explicar sobre la ruptura, pero yo sigo viviendo mi vida y que sea lo que Dios quiera, que me sorprenda la vida" confiesa a Europa Press dejando entrever que no cierra la puerta al amor y está lista para que la vida vuelva a darle una sorpresa.

Por el momento, Lara está volcada en el trabajo y acaba de estrenar la película de Eugenio, donde interpreta a su madre: "Ha sido un regalazo, primero por trabajar con Trueba, un homenaje para mi madre y ha sido precioso" reconoce, anunciando que en breves comienza su nuevo proyecto, un corto que va a rodar en Palma de Mallorca con una compañera de lujo como Carmen Morales. "Me hace mucha ilusión" confiesa.

Unas declaraciones donde vuelve a demostrar su positivismo y amabilidad, una vez más, con la prensa.