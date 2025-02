Lara Álvarez, muy enamorada, desvela sus planes de maternidad tras congelar sus óvulos

Lara Álvarez vuelve a estar enamorada. A mediados del pasado mes de noviembre, salía a la luz la identidad de su nuevo amor, el piloto Pedro Durán. Una persona de su pasado que parece haber vuelto para quedarse.

Y, aunque prefiere mantener una parte de su privacidad en la intimidad, la presentadora no ha ocultado el buen momento que atraviesa en el último evento al que ha acudido. Presentando la nueva colección de Carmela -firma de moda de la que es embajadora-, ha hablado con los micrófonos de Europa Press sobre su amor y sus planes de maternidad…

"Este año te puedo decir que estoy muy bien, la verdad. Fíjate, en otros no, pero en este sí", ha confesado sonriendo al ser preguntada por cómo está su corazón a escasos días de San Valentín. Una fecha marcada en rojo en el calendario en la que no harán nada especial, ya que, como ha asegurado es más de "los detalles del día a día".

Lara Álvarez en la presentación de la nueva colección de Carmela | Gtres

¿Es romántico su novio? Sonrojada, Lara ha intentado esquivar esa pregunta, sincerándose y explicando que aunque intenta darle normalidad a su vida sentimental, le cuesta hablar de cómo es él o cómo es la relación públicamente.

Y, sin entrar en detalle, ha desvelado que su historia de amor podría ser cosa del destino: "Al final la vida es incierta. Te da sorpresas. Creo que todo pasa cuando tiene que pasar, ¿sabes?".

Eso sí, de momento, la maternidad no está entre sus planes. Fue en 2022 cuando Lara explicó que había tomado la decisión de congelar sus óvulos porque aunque creía que aún no era el momento, no sabía que iba a pasar el día de mañana.

"Creo que es una de las mejores decisiones a la que animo a las mujeres, de verdad. Sobre todo, porque tenemos ese peso del reloj biológico y también, por desgracia, un poco esa presión social que juega en nuestra contra", ha confesado.

Para ella, haber tomado esa decisión hace ya más de dos años, le ha aportado "tranquilidad" y "un respaldo a poder tener una opción más". De momento, no tiene pensado convertirse en madre aunque, como ha dicho, es un pensamiento de ahora, quizás el día de mañana cambie de opinión.

¿Cuándo será? No lo sabe, ni quiere ponerle fecha: "La edad en la que todavía tenga la capacidad de traer vida sana, me sienta en plenitud para poder dar lo mejor a la vida que traiga y creo que para eso, atreverte a decir un número… De repente llega un momento, una sensación, una emoción…Que yo te puedo decir hoy no, y mañana decirte: pues sí".