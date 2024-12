Lara Álvarez habla por primera vez de su nuevo novio, el piloto Perico Durán: "Estoy muy ilusionada"

Lara Álvarez ha dado un paso importante en su vida personal al hablar por primera vez de su pareja, el piloto Perico Durán, durante el concierto de Isabel Pantoja en el Festival Starlite Christmas celebrado en Madrid. La presentadora, conocida por ser reservada con su vida privada, ha sorprendido al mostrarse emocionada y feliz en este nuevo capítulo de su vida.

Lara Álvarez durante el concierto de Isabel Pantoja en Madrid | Gtres

Durante su paso por la alfombra roja, Lara ha compartido con la prensa su alegría por la etapa que está viviendo. Con una gran sonrisa, ha confesado: "Estoy muy ilusionada, la verdad. Estoy muy contenta".

El amor entre Lara y Perico no es algo reciente. Su historia comenzó hace más de una década, durante un viaje a Roma en 2011. Aunque tomaron caminos separados, el destino los ha reunido nuevamente, y ahora disfrutan de su relación con madurez y determinación.

Su historia demuestra que algunas conexiones están destinadas a perdurar. Como ha expresado Perico en una publicación de Instagram: "Algunas historias están escritas para no terminar".

El romance se confirmó públicamente hace poco tras un viaje a París, y desde entonces, ambos han compartido algunos de sus mejores momentos en redes sociales, incluyendo una reciente escapada a Egipto.

En sus redes, Lara ha demostrado estar en su mejor momento. Hace solo unas semanas, publicó un vídeo junto a Perico, acompañados por la icónica canción Can’t Take My Eyes Off of You de Lauryn Hill, confirmando así su relación con un toque de romanticismo.

Lara Álvarez siempre ha sido discreta sobre su vida sentimental, evitando preguntas sobre sus relaciones y optando por no compartir detalles en sus redes sociales. Sin embargo, su relación con Perico Durán parece haber marcado un antes y un después. Ahora, la presentadora se muestra abierta y disfruta del momento sin temor a las cámaras.

Lara Álvarez en el concierto de Isabel Pantoja en Madrid | Gtres

Lara también se ha pronunciado sobre el estado de salud del cantante Raphael, que atraviesa un momento delicado. "Mi último concierto, además en familia, fue Raphael y lo disfrutamos muchísimo. De verdad que espero que se recupere, por supuesto que sí", ha dicho con afecto.

Además, la presentadora ha reflexionado sobre la importancia de la salud: "Con todo lo que estamos viendo y lo que está pasando, creo que lo único que podemos pedir es salud. La vida vuela, poder vivir lo que nos queda con mucho amor en familia".