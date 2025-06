¿Quién es Lauren Sánchez? Todo sobre la mujer que se casa con Jeff Bezos este fin de semana

Este fin de semana, Lauren Sánchez y Jeff Bezos celebran su boda en Venecia con una fiesta de tres días que reunirá a más de 200 invitados VIP. Pero, ¿quién es realmente la mujer que ha conquistado al fundador de Amazon? Periodista, piloto de helicóptero y empresaria todoterreno, Lauren tiene una vida propia llena de logros, por lo que es mucho más que solo "la prometida de Bezos". Te lo contamos.

Ha ganado un Emmy

Lauren Wendy Sánchez nació en Albuquerque (Nuevo México) en 1969 y comenzó su carrera como reportera en medios locales. Con el tiempo, se convirtió en una cara habitual en la televisión estadounidense, trabajando como presentadora en programas como Good Day LA, Extra y So You Think You Can Dance. En 1999, ganó un premio Emmy por su labor como copresentadora en UPN News 13.

Piloto de helicóptero y fundadora de una productora

A los 46 años, Lauren cumplió uno de sus grandes sueños: se sacó la licencia de piloto de helicóptero, algo que llevaba tiempo persiguiendo —su padre fue instructor de vuelo—. Poco después fundó Black Ops Aviation, una productora especializada en imágenes aéreas para cine y televisión, pionera por ser dirigida por una mujer. Entre sus trabajos figura la película Dunkerque, de Christopher Nolan.

Ha estado en el espacio

Además de ser vicepresidenta del Bezos Earth Fund, un fondo creado para luchar contra el cambio climático, Lauren también ha hecho historia en el espacio. En abril de 2025 participó en una misión de Blue Origin, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en formar parte de una tripulación exclusivamente femenina en un vuelo suborbital. Viajó junto a Katy Perry y otras cuatro mujeres.

Madre de tres hijos y pareja de Bezos desde 2019

Antes de iniciar su relación con Jeff Bezos, Lauren tuvo a su primer hijo, Nikko, junto al exjugador de fútbol americano Tony González. Más tarde se casó con el agente de actores y empresario Patrick Whitesell, con quien tuvo dos hijos más: Evan y Ella.

Su relación con Bezos salió a la luz en 2019, poco después del divorcio de ambos, y se comprometieron en 2023 con un anillo de más de dos millones de euros.

Una boda de película en Venecia

La boda entre Lauren y Jeff Bezos se celebra entre el 26 y el 28 de junio de 2025 en Venecia, con una agenda repleta de eventos espectaculares: fiesta de espuma en yate, cena temática de El Gran Gatsby y un baile de máscaras. Entre los asistentes ya se ha visto a las hermanas Kardashian, Leonardo DiCaprio y Tom Brady.

Según HELLO!, la novia lucirá hasta 27 vestidos distintos durante el fin de semana, incluyendo un diseño vintage de Alexander McQueen en seda azul marino que llevó en su llegada a la ciudad de los canales. Para la ceremonia principal, se rumorea que llevará un diseño echo a medida de Oscar de la Renta.

Lauren Sánchez en su llegada a Venecia | Gtres

Otra noticia que ha trascendido, es que la pareja ha donado 3 millones de euros a la ciudad de Venecia para mitigar el impacto de la celebración, y han pedido a sus invitados que no traigan regalos, sino que hagan donaciones a organizaciones benéficas. Aun así, la boda ha provocado protestas locales, medidas de seguridad especiales y restricciones en canales y espacio aéreo.