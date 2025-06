Lucía Rivera, muy enamorada, asegura que su nuevo novio, Fernando Wagner, es el más "normal" que ha tenido

Lucía Rivera ha acudido recientemente al preestreno de la nueva película de la saga de dinosaurios más famosa del cine, Jurassic Word: El Renacer, celebrado en Madrid. Desde el photocall, la hija del torero Cayetano Rivera y la actriz Blanca Romero, ha atendido a la prensa y ha sorprendido con sus confesiones sobre su nuevo novio, Fernando Wagner, del que está muy enamorada.

Lucía Rivera, en un estreno en Madrid | Gtres

Presumiendo de moreno, Lucía Rivera ha comenzado contando que acababa de aterrizar en Madrid después de pasar unos días en Mallorca. Pero, ¿con quién? "Con el de siempre", afirmaba la modelo, refiriéndose a su actual pareja.

Sobre su nuevo romancecon Fernando Wagner, la hija del torero Cayetano Rivera se ha sincerado con los medios. Lucía está enamorada y se le nota. Así se lo han hecho saber los reporteros de Europa Press, que han asegurado verla más tranquila y serena con su nueva pareja. ¿Los motivos? Lucía los ha dejado claros durante su entrevista: "Quizás porque es más normal él, también, ¿no? Yo creo que cuando estás con alguien normal, todo empieza a ser normal, y cuando estás con alguien que te da calma, y no digo que los demás hayan sido malos, que alguno que otro también, hay que decirlo, todos tenemos desamores, pero, hombre, sí".

Lucía Rivera atendiendo a los medios durante un evento en Madrid | Europa Press

Aunque Lucía es algo reservada con su vida sentimental, sí que la hemos conocido con diferentes parejas. El futbolista del Sporting de Gijón, Nacho Méndez, o el conocido piloto, Marc Márquez, han sido algunas de sus relaciones más mediáticas. Sobre ellas, Lucía se ha pronunciado: "Hay gente más normal que otra, eso ya lo sabemos, pero no en el sentido malo. Yo creo que todos mis ex me han hecho aprender cosas no buenas y cosas muy buenas, y oye, mira, aquí estoy, viva".

Marc Márquez y Lucía Rivera | Gtres

Unas palabras con las que la modelo ha dejado claro que, a raíz de sus experiencias amorosas, ha crecido y madurado como persona: "Y todo se aprende, pero yo creo que cuando alguien es normal, y te da calma, y sabe amar, quizás tú... Yo creo que se nota cuando te quieren bien. Es eso, es exactamente eso, y cuando es ahí, cuando es ahí". Algo que también ha conseguido siguiendo el consejo de su abuela: "Si te quiere, te vas a dar cuenta, si no te quiere, también te vas a dar cuenta".

Finalmente, Lucía Rivera ha respondido a cómo se encuentra su padre Cayetano tras su ruptura con María Cerqueira señalando que:"Hombre, es difícil igualar a una mujer como María, eso está claro. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? No sé, yo estoy ahí un poco a ver qué pasa". Y es que Lucía guarda un cariño especial a María, llegándola a considerar como una segunda madre.