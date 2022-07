Madame de Rosa publica una preocupante foto donde muestra cómo se le cae el pelo

Bien sean por los chapuzones en la piscina o en el mar, el calor, el sol o los productos que usamos, lo cierto es que en verano el pelo suele caerse más. Sin embargo, lo que le ha ocurrido a la melena de la influencer madrileña Ángela Rozas, conocida popularmente como Madame de Rosa, ha dejado a sus seguidores preocupados.

"Esta es la cantidad de pelo que se me cayó ayer cuando me lavé la cabeza. Hacía que no me pasaba esto desde que tuve a Romeo, normalmente en verano se me suele caer un poco más de lo habitual, pero llevo unas semanas que la caída es esta", escribe la influencer a través de un Stories en Instagram, donde, además, muestra la imagen de una sorprendente caída de cabello.

Madame de Rosa muestra la cantidad de pelo que se le cae | Instagram

Madame se pone en manos de un especialista

Por suerte para ella y para todas las mujeres que puedan padecer este problema, ¡generalmente tiene solución!

A través de otro Stories que ha compartido, Madame ha contado que ya se ha puesto en manos del doctor Vicente Beltrán, quien tiene una clínica especializada en tratamientos regenerativos en Madrid. La influencer ha subido un vídeo mostrando el tratamiento al que se ha sometido para intentar frenar esa caída: "Aquí me está poniendo plasma + vitaminas en el cuero cabelludo, las que sufráis de caída de cabello entenderéis bien la angustia que se siente…" decía.

"Ayer le llamé llorando como una magdalena… Me consoló, como siempre… y me dijo que no me preocupara que él me lo solucionaba, como siempre… Te quiero mucho, mucho, mucho", escribe Madame mostrando el agradecimiento y cariño al doctor que le está ayudando a solucionar su problema.

Madame de Rosa se somete a un tratamiento para acabar con la caída de pelo | Instagram

Su naturalidad ante los problemas

No es la primera vez que Ángela se abre en redes sociales para contarle a su público lo que le está ocurriendo.

Ya el pasado mes de marzo de 2020, tras dar positivo en covid y utilizando una vez más las redes, decidió contarlo. Más tarde, cuando algunas de las secuelas empezaron a cobrar fuerza, Madame también quiso compartirlas con sus followers y mostró públicamente la aparición de unas ronchas rosáceas en su rostro.

Lo cierto es que la influencer siempre se muestra muy natural y cercana ante sus seguidores. En esta ocasión lo ha hecho de nuevo explicando el problema que tiene con su pelo.

Seguro que te interesa...

Madame de Rosa, tajante, lanza una misteriosa pullita a "cantantes, actrices y modelos"