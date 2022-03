Kylie Jenner y Travis Scott anunciaban que estaba esperando un bebé el pasado mes de septiembre y, cinco meses más tarde, nada más y nada menos que el "2/2/2022", la empresaria presentaba ante sus más de 318 millones de seguidores en redes sociales al nuevo miembro de la familia Kardashian.

Acto seguido, Jenner desaparecía de sus redes sociales por un tiempo. Han pasado seis semanas desde el nacimiento del pequeño Wolf Webster y Kylie ha decidido reaparecer en sus historias de Instagram para contar a todos sus seguidores el motivo de esta repentina ausencia: "Quería decir a todas las que han sido mamás, que este postparto no está siendo fácil. Está siendo muy duro...", comenzaba diciendo.

"Personalmente, esta experiencia está siendo un poco más dura que con mi primera hija. No está siendo fácil ni mental ni física ni espiritualmente... es una locura", explicaba la joven que tan solo tiene 24 años y ha vivido ya dos embarazos. El primero fue el de su hija Stormi Webster, fruto de su relación con el rapero también.

La celebrity continuaba explicándose: "Y bueno, no quería volver sin decir esto, porque podemos ver a otras madres que están pasando por lo mismo y puede parecer muy fácil, pero para mí no lo está siendo. Está bien no estar bien", seguía reflexionando.

Jenner confesaba haberse dado cuenta de que se "estaba presionando mucho... " y de que se seguía recordando a sí misma que "he dado a luz a un ser humano, un niño precioso y sano".

Finalmente ha querido aconsejar al resto de madres: "Tenemos que dejar de presionarnos a nosotras mismas para volver, ya no me refiero solo físicamente sino mentalmente después del parto. Os mando mucho amor", terminaba diciendo.

Kylie Jenner hablando de su postparto | Historias de Instagram Kylie Jenner

