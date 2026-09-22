Anita Matamoros desvela cómo ha sido la boda de Anna Padilla: "De las más divertidas en las que he estado"

Anita Matamoros ya está de vuelta en Madrid después de disfrutar de uno de los grandes eventos del fin de semana. La influencer ha acompañado a su amiga Anna Padilla en su boda con Mario Cristóbal, celebrada en el Trafalgar Polo Club, en El Palmar de Vejer, Cádiz. Un enlace que ha reunido a familiares y amigos y que ha estado marcado por la emoción, la diversión y una gran fiesta.

Ana Matamoros | Europa Press

A su regreso, Anita no ha dudado en resumir su experiencia con una palabra: "Increíble". La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha asegurado que ha sido "de las bodas más divertidas, por no decir la más divertida" a las que ha asistido. También ha destacado lo espectacular que estaba Anna, tanto durante la boda como en los diferentes momentos de las celebraciones.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención a Anita ha sido el protagonizado por Paz Padilla. La presentadora ejerció de madrina y tuvo un papel muy especial durante la ceremonia, donde pronunció unas palabras que consiguieron combinar emoción y humor, algo que la influencer considera precisamente una de las grandes especialidades de la madre de la novia.

Anna Padilla y Mario Cristóbal ya son marido y mujer | Gtres

La celebración continuó después con una fiesta de inspiración andaluza que incluyó incluso una caseta de feria, bingo y charanga. Un broche de oro a un fin de semana que Anita parece haber disfrutado al máximo.