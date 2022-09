Khloé Kardashian olvida a Tristan Thompson: ¿tiene nuevo novio?

Khloé Kardashian ha pasado completamente de las críticas que recibía recientemente y ha viajado hasta Milán junto a su hermana, Kim Kardashian, y su madre, Kris Jenner, para disfrutar de la Semana de la Moda.

La pasada semana Khloé era muy cuestionada por la imagen que se vio durante la emisión del último episodio de su famoso programa, 'Keeping Up With The Kardashian', con la que presentó a su segundo hijo. Y es que en ella aparece con su pequeño en brazos en la cama del hospital. Hasta aquí todo normal, la cuestión, y de ahí las críticas, es que Khloé fue madre a través de una gestación subrogada. Una imagen que hizo que muchos no entendiesen que Khloé se hiciese esta foto como "si estuviese recién parida" cuando ella no dio a luz al bebé. Una instantánea que provocó la indignación de algunos criticando duramente a Khloé. "Aquí, Khloé Kardashian en la cama del hospital haciéndose la recién parida después de tener un hijo a través de un vientre de alquiler"...

Las Kardashian en la Semana de la Moda de Milán

Pero tras convertirse en el centro de las críticas, las famosas hermanas se han ido de fiesta y se han convertido en las auténticas protagonistas de la cena que organizó Dolce & Gabbana en Milán con invitados de lo más selectos, entre los que se encontraba Pelayo Díaz.

Una fiesta donde Khloé ha hecho saltar todos los rumores, y es que la celebrity ha protagonizado una imagen con un conocido actor que ha hecho que muchos se hagan la gran pregunta: ¿es su nuevo novio?

¿Quién es el supuesto nuevo novio de Khloé Kardashian?

El conocido actor del que hablamos es Michele Monrroe, un sexy actor italiano conocido por su papel de '365 DNI', de Netflix.

En la imagen amos aparecen en una actitud con la que derrochan complicidad.

¿Ha superado por fin Khloé Kardashian su ruptura con el padre de sus dos hijos, Tristan Thompson, y ha comenzado una relación con Michele Monrroe?