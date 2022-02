El vídeo por el que Hailey Baldwin ha sido acusada de maltrato

Hailey Baldwin y Justin Bieber adaptaron un perro antes de Navidad, el pasado mes de diciembre, un terrier maltés llamado Oscar. Desde entonces, la hija del actor Stephen Baldwin, no para de presumir de su mascota en las redes sociales con continuas fotos y vídeos aunque, el pasado domingo, publicó un vídeo con el que fue muy criticada y acusada de maltrato animal.

Se trata de un vídeo donde aparece ella agarrando a Oscar en brazos mientras le menea de un lado a otro al ritmo de la canción que suena de fondo '7 rings' de Ariana Grande. "No os preocupéis, le encanta", escribió Baldwin sobre el vídeo para evitar que la gente se volviera en su contra pero no le funcionó.

Inmediatamente, sus seguidores empezaron a dejarle muchos comentarios recriminándole su comportamiento con el perrito. "El perro no es un juguete", "No hagas eso con tu cachorro, no creo que a él le guste", "Por favor, deja de maltratar a tu perro", son algunas de la reacciones de los usuarios.