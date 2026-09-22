Goya Toledo, orgullosa de su amiga Penélope Cruz y de La bola negra: "Vamos a arrasar"

Este viernes 25 de septiembre llega a las salas de cine La bola negra, uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados de la temporada. Dirigida por los reconocidos directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, la creación promete no dejar a nadie indiferente.

La expectación en torno al proyecto no es para menos, ya que cuenta con un reparto increíble. Entre ellos encontramos a Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente, Milo Quifes y Carlos González, conformando una combinación de talento que ha generado un enorme revuelo mediático desde el inicio de su rodaje.

Entre las primeras reacciones no ha tardado en destacar la de Goya Toledo. La actriz canaria no ha dudado en dedicar públicamente unas cariñosas palabras de felicitación a su gran amiga Penélope Cruz y a todo el equipo. En este artículo, te contamos todos los detalles sobre sus declaraciones y lo que rodea a este esperado estreno.

Goya Toledo | Gtres

Las palabras de Goya Toledo

Al ser preguntada por cómo ha pasado estos últimos meses de verano, la intérprete aseguró encontrarse en un gran momento profesional y personal: "Muy bien, trabajando mucho, he estado en Madrid todo el tiempo con ensayos, pero muy bien, la verdad", comentaba con entusiasmo sobre su ritmo de trabajo estival.

Goya Toledo y Penélope Cruz en 2001 | Gtres

Asimismo, la actriz no escatimó en elogios al hablar del trabajo de los directores y de su íntima amiga Penélope Cruz en este nuevo proyecto, mostrándose convencida de que la película será un éxito rotundo: "Qué alegría, qué orgullo. Me alegro como ellos, igual, es una maravilla. Yo creo que vamos a arrasar, tengo el presentimiento", afirmaba radiante de felicidad por el equipo.

Penélope Cruz, Javier Calvo y Javier Ambrossi en la premiere de 'La bola negra' de San Sebastián | Gtres

Representación española en los Premios Oscar

La expectación alrededor de la película va mucho más allá de su estreno en los cines. Y es que la Academia de Cine ha elegido La bola negra para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de cara a la 99.ª edición de los Premios Oscar®.

Este importante reconocimiento no es casualidad, sino el reflejo del brillante recorrido que la obra lleva cosechando en el circuito de certámenes internacionales. Tras alzarse con el galardón a la Mejor Dirección en la 79.ª edición del Festival de Cannes y conseguir el favor de los académicos en los pases especiales, la película ha sumado recientemente el Premio del Público en el Festival de Toronto.

Javier Calvo y Javier Ambrossi junto a Miguel Bernardeau, Álvaro Lafuente, Milo Quifes y Carlos González en la premiere de 'La bola negra' de San Sebastián | Gtres

De qué va la película

La bola negra es un drama dirigido por los Javis que explora las vidas entrelazadas de tres hombres homosexuales en tres periodos históricos distintos: 1932, 1937 y 2017. A través de estos tres relatos temporales, la trama aborda temas universales y profundos como la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia emocional a lo largo de las generaciones.

El guion toma como punto de partida la obra homónima e inacabada de Federico García Lorca, de la que el poeta granadino redactó únicamente cuatro páginas antes de ser asesinado en 1936, y se nutre también de la aclamada pieza teatral La piedra oscura, escrita por Alberto Conejero, fusionando ambas referencias literarias en una narrativa con un potente relato histórico y emocional.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en la premiere de 'La bola negra' de San Sebastián | Gtres

En cuanto al significado del título, este alude directamente a una antigua costumbre social: la tradición de rechazar la solicitud de ingreso de un joven homosexual en un club social de Granada mediante la votación y asignación de una bola negra. Un potente símbolo que da nombre y sentido a la trama central de la película.