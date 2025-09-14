EN SANXENXO
La visita sorpresa de Irene Urdangarin al rey Juan Carlos junto a la infanta Elena y Simoneta Gómez-Acebo
El rey Juan Carlos se ha reunido con la infanta Elena, Simoneta Gómez-Acebo e Irene Urdangarin en Sanxenxo. Una visita que ha llamado la atención por ser la primera vez que la hija de la infanta Cristina se deja ver allí para reencontrarse con su abuelo.
El rey Juan Carlos está disfrutando de los últimos días del verano en Sanxenxo aprovechando las regatas que se celebran en la localidad. Y lo hace acompañado por su familia.
Primero era su sobrina, Simoneta Gómez-Acebo, la que se dejaba ver acompañando al emérito, pero no ha sido la única de la familia que ha viajado hasta el norte.
Por la tarde, su hija la infanta Elena ha salido del Real Club Náutico de Sanxenxo acompañada junto a su sobrina, Irene Urdangarin, que recientemente rompía con Juan Urquijo.
Especialmente llamativo ha sido el reencuentro entre la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin con Juan Carlos I, pues se trata de la primera vez que Irene viaja hasta Sanxenxo para ver a su abuelo antes de retomar sus estudios en Londres.
De hecho, las cámaras de Europa Press pudieron captar el tierno momento en el que le daba un beso en la mejilla a su abuelo de despedida. Unas imágenes que no solo reflejan la buena relación que el monarca tiene con su nieta.
Tras la jornada, don Juan Carlos disfrutó con su hija, sobrina y nieta de una cena en al alta mar.
