EN SANXENXO

La visita sorpresa de Irene Urdangarin al rey Juan Carlos junto a la infanta Elena y Simoneta Gómez-Acebo

El rey Juan Carlos se ha reunido con la infanta Elena, Simoneta Gómez-Acebo e Irene Urdangarin en Sanxenxo. Una visita que ha llamado la atención por ser la primera vez que la hija de la infanta Cristina se deja ver allí para reencontrarse con su abuelo.

Irene Urdangarin

Vídeo: Europa Press | Foto: Gtres

Publicado:

El rey Juan Carlos está disfrutando de los últimos días del verano en Sanxenxo aprovechando las regatas que se celebran en la localidad. Y lo hace acompañado por su familia.

Primero era su sobrina, Simoneta Gómez-Acebo, la que se dejaba ver acompañando al emérito, pero no ha sido la única de la familia que ha viajado hasta el norte.

Simoneta Gómez-Acebo en Sanxenxo
Simoneta Gómez-Acebo en Sanxenxo | Europa Press

Por la tarde, su hija la infanta Elena ha salido del Real Club Náutico de Sanxenxo acompañada junto a su sobrina, Irene Urdangarin, que recientemente rompía con Juan Urquijo.

Irene Urdangarin y la infanta Elena en Sanxenxo
Irene Urdangarin y la infanta Elena en Sanxenxo | Europa Press

Especialmente llamativo ha sido el reencuentro entre la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin con Juan Carlos I, pues se trata de la primera vez que Irene viaja hasta Sanxenxo para ver a su abuelo antes de retomar sus estudios en Londres.

Irene Urdangarin en Sanxenxo
Irene Urdangarin en Sanxenxo | Europa Press

De hecho, las cámaras de Europa Press pudieron captar el tierno momento en el que le daba un beso en la mejilla a su abuelo de despedida. Unas imágenes que no solo reflejan la buena relación que el monarca tiene con su nieta.

Irene Urdangarin dando un beso al rey Juan Carlos
Irene Urdangarin dando un beso al rey Juan Carlos | Gtres
El rey Juan Carlos en Sanxenxo
El rey Juan Carlos en Sanxenxo | Gtres

Tras la jornada, don Juan Carlos disfrutó con su hija, sobrina y nieta de una cena en al alta mar.

La cena del rey Juan Carlos junto a su familia en alta mar
La cena del rey Juan Carlos junto a su familia en alta mar | Gtres

