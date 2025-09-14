La visita sorpresa de Irene Urdangarin al rey Juan Carlos junto a la infanta Elena y Simoneta Gómez-Acebo

El rey Juan Carlos está disfrutando de los últimos días del verano en Sanxenxo aprovechando las regatas que se celebran en la localidad. Y lo hace acompañado por su familia.

Primero era su sobrina, Simoneta Gómez-Acebo, la que se dejaba ver acompañando al emérito, pero no ha sido la única de la familia que ha viajado hasta el norte.

Simoneta Gómez-Acebo en Sanxenxo | Europa Press

Por la tarde, su hija la infanta Elena ha salido del Real Club Náutico de Sanxenxo acompañada junto a su sobrina, Irene Urdangarin, que recientemente rompía con Juan Urquijo.

Irene Urdangarin y la infanta Elena en Sanxenxo | Europa Press

Especialmente llamativo ha sido el reencuentro entre la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin con Juan Carlos I, pues se trata de la primera vez que Irene viaja hasta Sanxenxo para ver a su abuelo antes de retomar sus estudios en Londres.

Irene Urdangarin en Sanxenxo | Europa Press

De hecho, las cámaras de Europa Press pudieron captar el tierno momento en el que le daba un beso en la mejilla a su abuelo de despedida. Unas imágenes que no solo reflejan la buena relación que el monarca tiene con su nieta.

Irene Urdangarin dando un beso al rey Juan Carlos | Gtres

El rey Juan Carlos en Sanxenxo | Gtres

Tras la jornada, don Juan Carlos disfrutó con su hija, sobrina y nieta de una cena en al alta mar.