El enigmático mensaje de Jessica Bueno tras conocerse la ruptura de su ex Jota Peleteiro y Miriam Ruiz

El pasado mes de febrero, tras divorciarse de Jessica Bueno en noviembre, Jota Peleteiro confirmó que estaba de nuevo en una relación junto a Miriam Ruiz, a quien conoció el pasado verano en Ibiza y quien trabaja en una de las empresas que tiene el exfutbolista.

Parecía que en este nuevo noviazgo, todo iba bien, incluso la propia Miriam anunció en sus redes sociales que Jota le había propuesto matrimonio, pero todos esos planes futuros han terminado truncándose, y es que este fin de semana pasado, la joven colgó en las historias de Instagram un comunicado en el que anunció a todos sus seguidores que su relación con el deportista había terminado.

Miriam Ruiz y Jota Peleteiro | Instagram (kingjota23)

"Para evitar posibles malos entendidos, Jota Peleteiro y yo queremos informar de que hemos decidido terminar nuestra relación", un mensaje en el que también etiquetó al que era hasta entonces su pareja, y el cual terminó eliminando de su perfil a los pocos minutos de compartirlo. Una sorprendente ruptura ante la que Jota y Miriam no se han pronunciado al respecto, más allá del comunicado que eliminó la joven anunciando la separación, pero quien sí lo ha hecho, al menos de forma indirecta, ha sido Jessica Bueno.

Este fin de semana pasado, la modelo ha estado de viaje en Vizcaya y pasó la noche de San Juan en la Playa de Arrigunaga. Un momento muy especial que quiso compartir públicamente con sus seguidores, por lo que publicó un carrusel de imágenes de la tarde y escribió un enigmático mensaje: "Bajó los ojos para evitar mirarlo, como si fuera el sol, pero lo veía, como el sol, incluso sin mirarlo". Un fragmento del clásico de León Tolstói, Ana Karenina, una novela que trata de las distintas relaciones que tienen los miembros de la alta sociedad y el adulterio.

Una publicación que tuvo una gran acogida por parte de sus seguidores y que se llenó de comentarios, los cuales la mayoría eran en referencia a lo ocurrido con Miriam y Jota: "Siempre he pensado que una mujer no puede construir su felicidad con las lágrimas de otra, así que si no les funcionó, se lo tienen muy bien merecido" o "El karma existe", son algunos de los mensajes que la modelo ha recibido, pero a los que no contestó. Mientras con quien sí que interactuó fue con su pareja, Pablo Marqués, quien le dejó un comentario con el emoticono del rayo y ella respondió con un corazón.