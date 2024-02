Jota Peleteiro se convierte al islam un año y medio después de separarse de Jessica Bueno: "Estoy en el mejor momento de mi vida"

La vida de Jota Peleteiro dio un giro de 180 grados cuando, en 2022, anunció su separación de Jessica Bueno tras diez años juntos y dos hijos en común. Unos meses después se supo que estaba de nuevo enamorado de Miriam Cruz, con quien se llegó a comprometer. Sin embargo, todo llegó a su fin y ahora, el exfutbolista parece haber encontrado la felicidad al lado de Ajla Etemovic. Pero parece que su vida estaba incompleta, dando así un paso que nadie esperaba: convirtiéndose al islam.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro | GTRES

Ha sido el medio kuwaití Al-Qabas el que ha dado la noticia a través de las redes sociales, compartiendo un vídeo del gallego abrazando la religión. En él se puede ver la ceremonia de conversación en la que le dan la bienvenida al islam: "Que Alá te colme de baraka y felicidad. Qué gran bendición volver a tu creador a un mes del gran esperado ramadán".

También se escucha cómo Jota pronuncia sus primeras palabras en árabe: "No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta (…) Me siento en casa, con la forma de vida que quiero llevar. Estoy muy feliz, me siento muy poderoso, estoy en el mejor momento de mi vida".

Pero, ¿cómo ha llegado Jota Peleteiro hasta el islam? Su vínculo ha sido su amigo, el deportista Faisal Buresli, que ha jugado en varios equipos de fútbol de Arabia Saudí. Sus caminos se cruzaron en 2013, durante un evento celebrado en Estados Unidos y, desde entonces, no se han separado. Aunque ninguno de los dos ha presumido de esta amistad hasta ahora, lo cierto es que, en palabras de Jota, se ha convertido en su familia.

En esta ceremonia, el exfutbolista gallego le han dado las gracias a los padres de Faisal por acogerle como a uno más y enseñarle y hacerle partícipe de las costumbres de su país. Ahora, Jota le ha devuelto el cariño convirtiéndose al islam, dejando claro que es un sentimiento de unidad que quiere en su familia: "Lo que yo he sentido en su casa, en su familia, es lo que yo quiero para mi familia, para mis próximas generaciones. Estar todos juntos y felices".