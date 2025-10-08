Jaime Martínez Bordiú resta importancia al enfado de Cayetano Martínez de Irujo en el día de su boda

Jaime Martínez Bordiú fue uno de los invitados a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. El enlace era uno de los más esperados del año ya que la pareja se daba el 'sí, quiero' después de casi diez años de relación.

Los diferentes asistentes han ido contando anécdotas de ese día como la hermana del novio, Eugenia Martínez de Irujo, que aseguraba que reinó el "buen rollo" asegurando que "lo pasamos súper bien, fue muy divertido y todo muy bien".

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla | Gtres

Otro que protagonizó una graciosa anécdota fue Jaime Martínez Bordiú que llegó solo a la iglesia porque su mujer no llegaba a tiempo ya que "viene conduciendo desde Marbella y va pisando huevos... Con lo cual viene al convite".

Sin embargo, fue el propio novio el que protagonizó uno de los momentos más comentador de la boda: su altercado con la prensa. Cayetano y Bárbara salían de la iglesia cuando los periodistas allí presentes le preguntaron qué tal había ido la boda y si estaban felices a lo que él reaccionó de manera brusca.

"No tenemos nada que hablar con nadie. Dejarnos tranquilos hoy, un poquito de respeto. Le estoy diciendo que muchas gracias, pero que un poquito de respeto por una vez en la vida", dijo visiblemente enfadado.

Cayetano Martínez de Irujo y su hija Amina | Gtres

Ahora, los micrófonos de Europa Press le preguntaban a Jaime Martínez Bordiú por este enfado a lo que el nieto de Franco le restaba importancia. "No hay que hacer caso, no lo creo", decía antes de despedirse.