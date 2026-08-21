Jorge Cadaval recuerda a su cuñado Alberto un año después de su muerte: "Te fuiste sin avisar"

Ha pasado un año desde la muerte de Alberto, el marido de Maite Cadaval y cuñado de Jorge y César Cadaval. El fallecimiento del que fue uno de los miembros más queridos de la familia se produjo de manera repentina, dejando a sus seres queridos completamente descolocados y tratando de asimilar una ausencia que, doce meses después, continúa muy presente.

Con motivo de este primer aniversario, Jorge Cadaval ha querido dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. El humorista ha compartido un largo mensaje en el que recuerda la figura de Alberto, habla del vacío que dejó en la familia y pone en valor todos los años que pudieron compartir junto a él.

Así pues, en este artículo repasamos las bonitas palabras que Jorge ha querido compartir con toda su comunidad de seguidores para homenajear a su difunto cuñado.

"Te fuiste sin avisar"

Jorge comienza su mensaje recordando que ha pasado ya un año desde que su cuñado se marchó para siempre. Una frase que contrasta con la normalidad de sus viajes habituales a Sevilla, cuando todos esperaban su regreso a casa.

"Siempre que te marchabas a Sevilla para arreglar tus cosas o para trabajar, nos quedábamos aquí esperándote", explica. Su mujer, Maite, sus hijos y el resto de la familia estaban acostumbrados a verle marcharse y volver al día siguiente. Esta vez, sin embargo, todo fue diferente.

Maite Cadaval junto a sus hermanos Jorge y César y su difunto marido Alberto | Gtres

"Decidiste marcharte para siempre y nos dejaste completamente descolocados, sin entender cómo podía haber pasado", escribe Jorge, poniendo palabras a la sorpresa y el desconcierto que provocó su muerte.

El recuerdo de una vida compartida

A pesar del dolor, el humorista también quiso quedarse con todo lo vivido junto a Alberto. Jorge recuerda los muchos años que tuvieron la oportunidad de compartir y la familia que construyeron alrededor de él.

"Nos has dejado un legado precioso: tus hijos, tu nieta, tus nueras y tantos recuerdos que siguen vivos entre nosotros", asegura. Para el hermano de Maite, la huella de Alberto permanece en muchos rincones de la familia y en pequeños detalles que siguen formando parte de su día a día.

Maite Cadaval junto a su difunto marido Alberto | Gtres

Maite, muy afectada por su ausencia

Uno de los momentos más emotivos del mensaje llega cuando Jorge habla directamente de su hermana. Jorge reconoce que todos echan de menos a Alberto, pero señala especialmente el dolor de Maite, que continúa sintiendo profundamente su ausencia.

"Maite, especialmente, te recuerda cada día y siente profundamente tu ausencia", escribe Jorge. Una muestra de que, pese al paso de los meses, el recuerdo de Alberto continúa muy presente para la familia.

"Sigues muy presente en nuestras vidas"

En la parte final de su publicación, Jorge imagina a su cuñado rodeado de algunos de los familiares que fallecieron antes que él y que también le quisieron durante su vida.

"Quiero pensar que, estés donde estés, te encuentras rodeado de todos aquellos que te quisieron y que se fueron antes que tú", señala, antes de cerrar su mensaje con unas últimas palabras cargadas de cariño.

"Alberto, estés donde estés, queremos que sepas que sigues muy presente en nuestras vidas. Te echamos de menos cada día y te recordamos con todo nuestro cariño", concluye Jorge, acompañado el mensaje de un corazón.