Tana Rivera, incondicional de su novio, Roca Rey: siempre a su lado en las plazas de toros

Tana Rivera continúa demostrando que está totalmente volcada con la carrera de Roca Rey. La joven se ha desplazado hasta Málaga para acompañar al diestro durante su paso por la Feria y disfrutar desde las gradas de una nueva tarde de toros en La Malagueta, uno de los escenarios más emblemáticos de la tauromaquia española y que este año celebra su 150 aniversario.

Tana Rivera en Málaga | Gtres

La presencia de Tana no ha pasado desapercibida. Desde que su relación con el torero peruano salió a la luz, la aristócrata se ha convertido en una de sus acompañantes habituales en los festejos taurinos, compartiendo con él tanto los momentos de celebración como los más complicados que ha vivido sobre el ruedo.

Su relación atraviesa además un momento especialmente mediático. En los últimos meses, ambos han protagonizado numerosas informaciones y varias portadas de revistas del corazón. La propia Tana ocupó recientemente la portada de ¡Hola!, donde habló sobre su vida personal y profesional, su familia y, especialmente, la estrecha relación que mantiene con sus hermanos, a los que considera sus "ángeles de la guarda".

Tana Rivera en Málaga | Gtres

Precisamente sobre estas portadas fue preguntada Tana durante su presencia en Málaga. La joven afronta con naturalidad el creciente interés que despierta su romance con Roca Rey y, aunque intenta mantener cierta discreción sobre su vida privada, cada una de sus apariciones junto al torero confirma que su relación se consolida.

Una vez más, Tana ha querido estar al lado de Roca Rey en una de sus grandes citas profesionales, demostrando que se ha convertido en una de sus principales confidentes y seguidoras.