FERIA DE MÁLAGA
Tana Rivera, incondicional de su novio, Roca Rey: siempre a su lado en las plazas de toros
La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo no quiso perderse la cita taurina de su pareja, Roca Rey, en plena Feria de Málaga y volvió a demostrar que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos.
Publicidad
Tana Rivera continúa demostrando que está totalmente volcada con la carrera de Roca Rey. La joven se ha desplazado hasta Málaga para acompañar al diestro durante su paso por la Feria y disfrutar desde las gradas de una nueva tarde de toros en La Malagueta, uno de los escenarios más emblemáticos de la tauromaquia española y que este año celebra su 150 aniversario.
La presencia de Tana no ha pasado desapercibida. Desde que su relación con el torero peruano salió a la luz, la aristócrata se ha convertido en una de sus acompañantes habituales en los festejos taurinos, compartiendo con él tanto los momentos de celebración como los más complicados que ha vivido sobre el ruedo.
Su relación atraviesa además un momento especialmente mediático. En los últimos meses, ambos han protagonizado numerosas informaciones y varias portadas de revistas del corazón. La propia Tana ocupó recientemente la portada de ¡Hola!, donde habló sobre su vida personal y profesional, su familia y, especialmente, la estrecha relación que mantiene con sus hermanos, a los que considera sus "ángeles de la guarda".
Precisamente sobre estas portadas fue preguntada Tana durante su presencia en Málaga. La joven afronta con naturalidad el creciente interés que despierta su romance con Roca Rey y, aunque intenta mantener cierta discreción sobre su vida privada, cada una de sus apariciones junto al torero confirma que su relación se consolida.
Más Celebrities
- ¿Quién era Josep Cusí? Así fue la vida del amigo íntimo del rey Juan Carlos que acaba de fallecer
- El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido: los pasos que confirman su nueva vida cerca de Londres
- Mette-Marit cumple 53 años tras un año muy duro: su salud, la condena de su hijo Marius y el escándalo Epstein
Una vez más, Tana ha querido estar al lado de Roca Rey en una de sus grandes citas profesionales, demostrando que se ha convertido en una de sus principales confidentes y seguidoras.
Publicidad